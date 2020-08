Association de la Grande Cariçaie – Au chevet d’une arche de Noé depuis dix ans La structure devant garantir la conservation durable des réserves de la rive sud du lac de Neuchâtel a vu le jour en 2010. Bilan et perspectives. Sébastien Galliker

Huit réserves naturelles étendues sur 40 km forment la Grande Cariçaie, sur la rive sud du lac de Neuchâtel. ASSOCIATION DE LA GRANDE CARIÇAIE

Fédérer tous les partenaires concernés par la conservation d’un site naturel de valeur internationale. Tel était l’objectif de l’Association de la Grande Cariçaie (AGC), le 7 juillet 2010 au château d’Estavayer-le-Lac, à la signature d’une convention entre services cantonaux, communes riveraines et organisations de protection de la nature (Pro Natura, BirdLife, Nos Oiseaux) pour succéder au Groupe d’étude et de gestion (GEG) des lieux. Jeudi, l’association a fait le point de son action après dix ans.

Travaux

Grâce au balisage des réserves naturelles et aux panneaux d’information, le public sait ce qu’il peut faire ou pas. Parmi les autres réalisations figurent la création de sentiers nature, l’entretien des marais via différentes techniques, la creuse d’étangs ou des études biologiques pour la connaissance des lieux. «Notre plan de gestion de plus de 300 pages liste quelque 120 actions à mettre en place à l’horizon 2023. L’un des objectifs principaux est d’éviter la diminution des surfaces des marais par l’érosion», explique Michel Baudraz, directeur depuis 2012.

En chiffres Afficher plus Étendue sur 40 km sur la rive sud du lac de Neuchâtel, la Grande Cariçaie compte 8 réserves naturelles réparties sur les Cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel et couvrant près de 3000 hectares. Elle a été créée il y a quelque 150 ans par la correction des eaux du Jura et l’abaissement du niveau du lac. Elle abrite près de 1000 espèces végétales et 10’000 animales, soit le quart de la flore et de la faune suisse. L’AGC intervient sur près de 2300 ha (la réserve du Fanel, du côté de Cudrefin ne fait pas partie de son mandat). Dirigée par Michel Baudraz, l’AGC compte neuf collaborateurs représentant 7,5 ETP. Son budget annuel est de l’ordre de 1,7 million de francs (+ 200’000 fr. en dix ans), financé à près de 70% par la Confédération, 20% par le Canton de Vaud et 10% par celui de Fribourg. Neuchâtel et divers partenaires financent le reste.

«Tout cela se combine avec un grand travail d’information, car le public ne comprend pas toujours bien pourquoi des machines peuvent venir à certains endroits, mais pas les visiteurs», reprend Catherine Strehler Perrin, présidente de l’AGC et directrice de la division Biodiversité et paysage à la Direction générale de l’environnement du Canton de Vaud.

Armée et chalets

Le sujet du moment dans la région broyarde est la volonté des cantons de faire démanteler quelque 180 chalets de la rive sud. Dans le même temps, l’armée maintient sa place de tir de Forel (FR), où plusieurs tonnes de munitions reposent au fond du lac. «Ces problématiques dépendent directement des Cantons et pas de l’AGC. Les défenseurs des chalets pointent volontiers une contradiction dans le maintien de cette place de tir. Mais le cadre de celle-ci est légalisé et d’importance nationale, alors que les conventions des chalets sont échues», note Catherine Strehler Perrin.

Et Michel Baudraz d’ajouter que les utilisateurs de paddle causent parfois davantage de nuisances que les F/A-18. «Nous avons constaté plusieurs échecs de reproduction du héron pourpré pour cette raison», ajoute Christophe Le Nédic, biologiste et chargé de communication.

Dialogue

L’AGC réunit en son sein les services cantonaux des forêts, de l’aménagement du territoire ou encore de la protection des eaux. Soit autant de cadres légaux avec lesquels le GEG devait jongler auparavant. Son but était aussi de donner la parole aux Communes touchées. «Il se raconte que les Communes n’avaient pas un mot à dire sur ce qui était fait par le passé. Désormais, on peut discuter et parfois négocier. Dans le cadre de nos travaux de réfection du port, l’AGC souhaitait supprimer un mur construit quand le niveau du lac était plus haut, alors que nous voulions le garder. Finalement, la solution a été d’y faire des trous pour que la petite faune puisse passer», lâche Jean-Daniel Curchod, syndic de Chevroux et représentant des Communes vaudoises au comité.

Perspectives

«La Grande Cariçaie est en quelque sorte une arche de Noé avec des milliers d’espèces qu’on ne retrouve plus ailleurs. Tout en gérant le public, nous devons conserver cette valeur, ce qui n’est pas évident», se projette Michel Baudraz. Comment expliquer la diminution drastique des insectes ou des populations de poissons? Réchauffement du climat et donc des eaux, pollution ou espèces invasives sont parfois mentionnés. Quelles que soient les causes, l’AGC doit faire en sorte de garantir le maintien des espèces, dans une période où l’attrait du public pour la nature n’a jamais été aussi fort.