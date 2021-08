Les masques dans l’art 7/8 – Au ciné, le masque du cauchemar Depuis «Les yeux sans visage» de Georges Franju, le masque est un attribut incontournable du cinéma d’horreur. Pascal Gavillet

Edith Scob dans «Les yeux sans visage». A la sortie du film en 1960, de nombreux spectateurs ont été hospitalisés.

En 1960, dans l’un des films les plus célèbres de Georges Franju, «Les Yeux sans visage», Pierre Brasseur enlève des jeunes femmes et leur découpe la peau du visage pour le greffer sur celui de sa fille, défigurée. L’horreur naît du scalpel et le visage cireux de la greffée redit un malaise que le film amplifie jusqu’à la nausée. Le motif du masque est indissociable de certains films d’horreur. Avant Franju, quelques tentatives – notamment les différentes adaptations de «L’homme au masque de cire», dans les années 30 puis 50 – posent les jalons d’un phénomène qui est souvent muséifié, sculpté dans de la cire et mis en parallèle avec l’univers des marionnettes, des poupées ou des automates.