Sorties culturelles – Au concert pendant les Fêtes La musique classique n’est pas complètement en vacances entre Noël et Nouvel-An. Petite sélection. Matthieu Chenal

«My Fair Lady» au programme de l’Opéra de Lausanne en cette fin d’année. Opéra de Lausanne

À l’Opéra

Les maisons d’Opéra offrent traditionnellement un spectacle purement divertissant pendant les Fêtes. On échappera cette année à la seule gaudriole, car Lausanne donne autant à rire qu’à réfléchir dans «My Fair Lady», Fribourg fait alterner rires et larmes entre «La voix humaine» de Poulenc et «L’heure espagnole» de Ravel, jusqu’au plus tragique Genève où le Grand Théâtre mise sur la grande tragédie belcantiste avec «Maria Stuarda» de Donizetti.

Grandes orgues

Aux grandes orgues de la cathédrale de Lausanne, Jean-Christophe Geiser concocte chaque année un programme surprise et en forme de feu d’artifice sonore pour son récital du 31 décembre et du 1er janvier. Mais on sait que le concert se terminera par la transcription du «Boléro» de Ravel, joué à quatre mains et quatre pieds avec Tommaso Mazzoletti.

Musique & Neige

Le festival Musique & Neige aux Diablerets commence traditionnellement le 1er janvier avec un concert légèrement hors des sentiers battus. C’est le cas à nouveau pour cette édition avec le retour du violoncelliste François Salque, mais cette fois avec son projet «Loco cello» (le violoncelle en folie). Il est accompagné par Samuel Strouk, guitariste, et Jérémie Arranger, contrebassiste.

