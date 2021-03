Communales 2021 – Au Conseil de Lausanne aussi, la vague Verte Le Centre (ex-PDC) disparaît des radars, l’UDC s’effondre. Quelques figures ne passent pas le cap, alors que d’autres font une arrivée remarquée. Au PS, en baisse, une cohorte de sortants mordent la poussière. Cindy Mendicino DÉVELOPPEMENT SUIT

On sait désormais qui viendra s’asseoir à la Palud. Vanessa Cardoso

Les projections publiées dimanche en fin de journée n’ont pas menti. Les Vert·e·s augmentent significativement leur nombre de sièges au Conseil communal de Lausanne. Et deviennent le deuxième parti de la ville, avec 24 sièges (+7). Le PS reste toutefois la plus grande force politique, malgré la perte de quatre sièges. Suit le PLR, désormais troisième parti lausannois avec ses 21 strapontins.

Chez les plus petits, on constate la disparition confirmée du PDC (appelé désormais Le Centre), alors que les Vert’lib maintiennent une représentation avec six personnes élues. La droite dure passe de douze à sept sièges. À noter encore: la progression d’Ensemble à Gauche (POP-Indépendants-SolidaritéS) avec deux sièges en bonus.