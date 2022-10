Élections fédérales 2023 – Au Conseil des États, la guerre des gauches est déclarée Verts et PS doivent conserver au moins cinq sièges pour garder chacun un groupe parlementaire. Or, ils sont concurrents dans plusieurs cantons clefs. Florent Quiquerez

À gauche, seuls huit sénateurs se représentent. En haut, les Verts: Lisa Mazzone (GE), Céline Vara (NE), Mathias Zopfi (GL), Maya Graf (BL). En bas, les socialistes: Carlo Sommaruga (GE), Eva Herzog (BS), Elisabeth Baume-Schneider (JU), Daniel Jositsch (ZH). SERVICES DU PARLEMENT

C’est une bataille dans la bataille. Les élections fédérales de l’an prochain permettront d’établir la force des différents partis. Mais ces pourcentages gagnés ou perdus auront surtout des conséquences sur le Conseil national. Au Conseil des États, ce sont des personnalités qui sont choisies. Et dans cette chambre des cantons, les Verts et le PS jouent gros: ni plus ni moins que la survie de leur groupe parlementaire respectif.