Déluge de missiles russes – Au cœur de Kiev, le retour brutal de la guerre Deux jours après l’explosion qui a visé le pont russe de Crimée, des bombardements russes d’une ampleur inégalée ont frappé Kiev et d’autres villes d’Ukraine. Fabrice Deprez - Kiev

Un secouriste aide une personne blessée lundi à Kiev. Les frappes russes sur la capitale et d’autres villes ont fait au moins onze morts et 89 blessés à travers le pays. Kiev, 10 octobre 2022. AFP

La guerre n’avait jamais vraiment quitté Kiev, ville battant depuis sept mois au rythme de l’invasion russe. Mais elle s’était éloignée depuis l’échec de l’assaut des troupes russes sur la capitale au printemps. Les frappes de missiles sont devenues de plus en plus rares à l’arrivée de l’été, encourageant le retour de dizaines de milliers d’habitants et d’une vie presque normale dans la capitale.