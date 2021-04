Affaire franco-suisse – Six jours au cœur de la «traque» de Mia et sa mère Disparue mardi 13 avril, Mia Montemaggi est retrouvée par les enquêteurs le dimanche suivant dans un squat à Sainte-Croix. Retour sur les étapes des intenses recherches menées de France en Suisse. Margaux d’Adhémar - Le Figaro

Découverte de la fillette Mia enlevée dans les Vosges, dans l’espace autogéré La BAZ, ancienne usine Reuge. 24 HEURES /Jean-Paul Guinnard

«On ne dormait plus. À chaque fois que nous pensions la récupérer, on perdait sa trace. C’était psychologiquement très difficile.» Pour François Pérain, procureur de la République de Nancy, cette affaire restera gravée dans la mémoire de ceux qui l’ont vécue. Comme lui, les gendarmes ont passé six jours à la recherche de la petite Mia Montemaggi.

L’affaire commençait en France mardi 13 avril au matin, lorsque trois hommes kidnappaient la fillette de 8 ans dans le petit village des Poulières, dans les Vosges. Dix heures après sa disparition, le procureur de la République d’Épinal, Nicolas Heitz, lançait la procédure Alerte enlèvement. Vient la première question: qui sont ces trois individus qui ont usurpé l’identité d’éducateurs pour enlever cette fillette? À 21 heures, 200 gendarmes sont sur le pont. On imagine le pire.