Véritable repère de la capitale vaudoise, carrefour à bus et à pigeons, point de rendez-vous des citadins, des dévots ou des noctambules, l’église Saint-François fait partie de ces monuments qu’on ne remarque pourtant même plus. À tort. Cerner comment Saint-François n’a pas toujours été «Sainf’» permet de comprendre comment Lausanne n’a pas toujours été Lausanne.

Tout commence dans les tréfonds du XIIIe siècle. Ce petit replat en haut des prés de la Condémine fait déjà office de croisement des routes, entre celle montant vers le quartier du Bourg (notre rue de Bourg), celle allant à Pépinet, ou Ouchy, via l’actuel Petit-Chêne ou via la rue de Rive, aujourd’hui rue de la Grotte. Au milieu passe le rempart de la ville. Et c’est là que le couvent franciscain va s’implanter, semble-t-il peu après 1257. Le pape Alexandre IV vient d’écrire à l’évêque lausannois Jean de Cossonay, l’encourageant, on dira comme ça, à favoriser l’installation des frères mineurs. L’ordre mendiant est alors en plein essor en Suisse italienne et alémanique, multipliant les fondations. Après Fribourg, le voici donc à Lausanne. Favorisé par le pouvoir savoyard et la bonne société locale, le couvent lausannois devient siège régional de l’ordre, avec des propriétés allant de Nyon à Grenoble.