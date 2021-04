Souvenirs catalans – Au cœur des foules, Patrick Juvet était un homme seul Mort le 1er avril à l’âge de 70 ans, le Montreusien était resté l’incarnation hédoniste de la musique disco. Il en retirait beaucoup de fierté et un peu d’amertume. En 2007, il avait partagé avec «24 Heures» une journée et une nuit à Barcelone, sa ville d’adoption, où il s’est éteint. Francois Barras

Sur les Ramblas de Barcelone, un 28 janvier 2007. Patrick Juvet n’avait plus fait de tubes depuis trente ans mais signait encore des autographes toutes les deux minutes. Patrick Martin

Patrick Juvet est mort à Barcelone, et c’est à Barcelone qu’il nous avait donné rendez-vous. L’opération avait alors tout du reportage exotique: suivre dans son nouveau havre catalan le plus vaudois des chanteurs disco, star planétaire de lamé et de paillettes qui incarna jusqu’à la caricature les outrances inconséquentes d’une ère déjà muséale en 2007, l’année où un concert au MAD lausannois avait motivé ce reportage.

Disons-le franchement: on n’attendait pas grand-chose de Juvet, dont le dernier hit datait de bientôt trente ans et qui, régulièrement, se rappelait au bon souvenir des foules via des soirées revival au kitsch assumé et, plus confidentiellement, d’oubliables remix à la sauce techno de ses antiennes discoïdes. «I Love America», «Où sont les femmes»: la carrière antérieure du Montreusien, premier prix de piano et compositeur sensible, valait autant sinon mieux que ses deux tubes boostés aux amphétamines du Studio 54, mais qui s’en souvenait? Qui s’en souciait, surtout? Patrick Juvet était à jamais figé dans la cire des années 70, tout comme son visage tuméfié trahissait les tentatives plastiques de conserver à tout prix jeunesse et beauté.