Archéologie vaudoise – Au cœur du Mormont, l’histoire d’une course contre le temps Un site apparemment unique en Europe celtique sommeillait sur le plateau du Mormont. Il sera fouillé dans l’urgence, en été 2006, puis de manière plus suivie depuis. Les études sont désormais en cours, promettant de renouveler nos connaissances. Erwan Le Bec

Le Mormont, le 12.12. 2009. Mobilier archéologique découvert sur le site de la colline du Mormont, près de La Sarraz et d’Éclépens.© Archeodunum VQH

Loin du romantisme du film «The Dig», avec un champ de fleurs et une jolie archéologue en robe. Sur le plateau de la Birette, en août 2016, c’était ce qu’on appelle de l’archéologie de sauvetage. Les pieds dans la boue, face aux pelleteuses de Holcim qui avancent inexorablement, et avec quelques mois seulement pour fouiller un site dont on se rend compte qu’il peut potentiellement changer un bout de l’histoire suisse, si ce n’est plus.

La réalité crue de l’archéologie préventive, mais hors norme. Avec, la nuit, des inconnus qui se faufilaient sous les bâches, emportant des vestiges en cours de fouille.

À ce jour, des centaines d’objets sont encore en restauration au laboratoire de Rumine, et les études paraissent au compte-gouttes. La dernière, récemment publiée, permet d’entrevoir l’ampleur de ce qui s’est passé là, autour de 100 av. J.-C. Toute une population (des Helvètes, des Séquanes?) y a creusé plus de 250 fosses, à la main, jusqu’à 2,60 m de profondeur. Ils ont déposé des animaux en offrandes, du vaisselier en bronze, des importations d’Italie, des êtres humains, également, ou encore des meules à grains – un objet alors vital. Le signe d’un événement majeur, à l’époque où la géographie de l’Europe se redessinait sous les migrations des Cimbres et des Teutons, prélude de la fin de la société celtique.

Aujourd’hui, les archéologues se montrent prudents, refusant de parler de site cultuel en soi, sans connaître les conclusions des études et le périmètre large du Mormont, qui commence à livrer des vestiges tout ce qu’il y a de plus profane.

Éclépens, 6 juillet 2010, fouilles archéologiques des vestiges de la fin de l'âge du fer au sommet du Mormont. Caroline Brunetti, responsable de la fouille. © Philippe Maeder VQH

Tout commence en fait en décembre 2000. Pour la première fois, dans l’optique de l’extension de la carrière, des sondages diagnostiques sont effectués: depuis les années 50, l’avancée des cimentiers s’était faite sans contrôle, laissant disparaître «des ossements et des objets métalliques», dit une légende tenace dans la région. C’était comme ça.

Décembre 2000 donc, les sondages sont négatifs. «On cherchait des abris préhistoriques ou des fours à chaux, surtout au bord des falaises», explique l’ancien archéologue cantonal Denis Weidmann.



La carrière avance. 2006, d’autres sondages laissent imaginer «un habitat protohistorique arasé et diffus». Sous-entendu quelques fosses assez banales, les couches d’occupations, celles de l’époque, ayant disparu sous des siècles de labours et de sylviculture.

«Il y a eu des résultats un peu bizarres avec quelques fosses et de la céramique, et même un squelette humain entier. Et puis on s’est rendu compte, avec la couleur des sédiments, que le plateau en était constellé», raconte un ancien fouilleur. On s’attendait à une cinquantaine de fosses. Il y en aura cinq fois plus.

Des fosses «vouées à disparaître»

Holcim est au bout de ses réserves. La multinationale versera des fonds, prêtera des machines, mais elle veut aussi aller vite. Que faire? «On ne pouvait pas tout arrêter pour faire un musée: ce site, visuellement, ça reste des trous qui étaient voués à disparaître. Il ne s’agit pas des mosaïques d’Orbe…» témoigne un archéologue proche du site. Le Canton obtient des délais à plusieurs reprises pour la fouille et son incroyable mobilier. La pression reste. Des fosses sont emportées par les machines. La fouille est parfois expéditive. Mais, au final, les archéologues estiment avoir sauvé «98% de la matière scientifique».

Les étapes suivantes sont depuis considérées comme un exemple de coordination, où chaque extension de la carrière est largement anticipée. Même celle actuellement bloquée au Tribunal fédéral a déjà été précédée de sondages, dont les résultats restent un secret bien gardé. Le mystère du Mormont continue.