Sepp Blatter et Michel Platini plaident leur innocence. Les ex-présidents de la FIFA et de l’UEFA sont revenus sur le paiement suspect qui a entraîné leur chute durant leur procès, au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone.

Il paraît que la meilleure défense, c’est l’attaque. Les deux anciens patrons du football l’ont bien intégré. Preuve en est lors de leur procès pour escroquerie qui s’est ouvert mercredi à Bellinzone. La justice les a entendus au sujet d’un paiement suspect de 2 millions versé en 2011, neuf ans après la fin du mandat de conseiller de Platini.

Et ils avaient envie de parler, les deux prévenus. Sepp Blatter n’avait plus rien du vieil homme de la veille, celui-là même qui s’était senti trop mal pour subir l’interrogatoire malgré l’insistance de la présidente du tribunal.

L’ancien président de la FIFA s’est présenté - en forme - le jeudi matin. La première question portait sur l’acte d’accusation, et s’il en reconnaissait les faits. Dix secondes de silence pesant plus tard, la réponse tombe: «Tout ceci est incompréhensible.»