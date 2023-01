Genevois victime de nuisances sonores – Au Cycle de Pinchat, les nuits sans sommeil du concierge L’agent d’exploitation vit un enfer depuis qu’une pompe à chaleur et 28 ventilateurs enserrent son appartement de fonction. Cathy Macherel

Les 28 ventilateurs sont posés au-dessus de l’appartement du concierge, et ils génèrent un bruit continu. DR

Chaque soir, c’est le même rituel. Augusto Lopes se rend dans une salle de classe pour rejoindre son lit de fortune. C’est là qu’il s’est installé, en désespoir de cause et avec l’accord du directeur de l’école, pour y trouver le sommeil. Le concierge du Cycle d’orientation de Pinchat n’en peut plus. Depuis l’été 2021, et l’installation d’une pompe à chaleur en sous-sol, ainsi que 28 énormes ventilateurs sur le toit de son appartement de fonction accolé au collège, son quotidien est devenu difficile.