Beau livre, belles images – «Au début, je n’adorais pas la musique de Depeche Mode» Anton Corbijn publie chez Taschen ses meilleures photos du groupe anglais. La rencontre de deux univers en osmose, ou comment un des photographes les plus singuliers a suivi durant quarante ans une des formations rock les plus atypiques. Zoom. Francois Barras

En 2001, Depeche Mode se jetait à l’eau sous l’œil de son photographe attitré. 2020 ANTON CORBIJN

Record d’endurance et de vitesse: qui dit mieux? Durant quarante années, Anton Corbijn a été les yeux de Depeche Mode, photographiant, clippant et confectionnant les pochettes du groupe de Basildon, Angleterre. Mais il n’a fallu que quelques jours pour vider des étals le florilège de cette association, «DM AC», très beau livre dont Taschen a dû assurer un nouveau tirage à la hâte. Du jamais vu pour la maison d’édition, preuve que si le désormais trio electro-rock ne publie plus de disques à la hauteur de ses chefs-d’œuvre des années 1980 et 1990, il trône au panthéon des artistes cultes. Ça tombe bien: Anton Corbijn aussi. Allô?

Vous avez photographié Depeche Mode, alors inconnu, en 1981. Vous doutiez-vous d’une telle suite? Pas du tout. C’était une commande pour un magazine. Moi, je n’adorais pas la musique du groupe à cette époque. Ce n’est qu’en 1986 que j’ai accepté de réaliser un premier clip à leur demande, et uniquement parce que le tournage était prévu aux États-Unis.

Qu’est-ce qui avait changé? J’ai découvert des mecs agréables et, surtout, un son qui collait étonnamment bien avec ma vision graphique. Après ce clip, ils m’en ont proposé un autre, et un autre, et ainsi de suite. Ça s’est fait sans qu’on en parle jamais, comme une évidence (ndlr: près de 25 clips!). À la fin des années 1990, par peur que MTV ne se lasse, Warner Music a réclamé de nouveaux réalisateurs. Ça a cassé un truc mais rien entre les musiciens et moi. J’ai continué à faire toutes les pochettes, les photos, le design, et parfois je tourne une vidéo.

2020 ANTON CORBIJN

Qu’apportez-vous au groupe quand il est dans votre objectif? Et qu’apporte-t-il à votre photo? Aucune idée. Ce n’est pas quantifiable. Sans doute quelque chose de bon! (Rire.) Il n’y a pas de stratégie, chaque fois on tente de se réinventer un petit peu. Ça devient plus limité l’âge avançant, car on est moins disposés à jouer sur l’outrance ou sur les habits – quoique je les ai fait poser avec des barbes de Karl Marx en 2017!

L’attirail sadomaso du jeune Martin Gore, c’était votre idée? Je ne crois pas, non; il s’habillait comme ça à la ville. Je les dirigeais peu. Ce groupe est passionnant, car à la fois une entité ultracohérente et plusieurs individus très différents. Dave (Gahan, chant) est un mec très beau, le genre acteur de cinéma – c’est pourquoi je l’utilise souvent dans les vidéos, il peut jouer ce rôle. Martin est très timide, mystérieux. Fletch (Andy Fletcher, claviers) est le mec normal mais qui cache bien son jeu. Chacun apporte une identification au public, qu’il se rêve rock star, se fantasme marginal ou se sente proche du mec au comptoir.

Le succès les a-t-il changés? Pas vraiment. À une occasion, ils ont demandé de paraître un peu plus léger. Ils trouvaient leur iconographie lourde à porter après les photos très sombres des albums «Violator» et «Songs of Faith and Devotion». Martin m’a prié de faire «Exciter» plus soft – il avait raison, la pochette avec la fleur et les photos dans la piscine ont apporté un renouveau salutaire. Ils sont toujours restés très approchables. OK, Dave est la rock star, il peut sembler dans son monde avant un concert. Et c’est normal: je n’aimerais pas être dans ses pompes avant de devoir capter 100’000 spectateurs. Mais ils n’ont jamais été impolis ou déplaisants pour travailler, ils savent que c’est un win-win.

Ce sont vos amis? C’est une amitié particulière, car elle ne doit pas prendre le pas sur la qualité de notre collaboration: en aucun cas je ne voudrais qu’ils ne se sentent obligés. Ça doit rester un plaisir réciproque. S’ils pensaient que ma présence dans leur vie n’est pas plaisante, ce serait fini tout de suite. De la même façon, si je me sentais de trop, j’irais boire mon thé avec quelqu’un d’autre.

2020 ANTON CORBIJN

De Depeche Mode à U2, de Clint Eastwood à David Bowie, Nirvana et Nick Cave, vous êtes réputé pour votre travail avec des artistes célèbres. Était-ce un choix? Oui. À la base, tout est parti de mon envie de faire partie du monde de la musique, que je fantasmais gamin. J’en écoutais tellement! Quand je me suis rendu compte qu’un appareil photo pouvait me faire entrer dans ce monde, je n’ai pas hésité. Au début, je ne faisais que des musiciens, ensuite j’ai apprécié découvrir des acteurs et des peintres.

À trop fréquenter des stars, ne craignez-vous pas d’être d’une certaine façon passé à côté de la vie des «vraies» gens? J’ai toujours pensé que photographier un artiste qui est dans l’œil public imposerait également mon œuvre dans le domaine public. Et puis on connaît ou croit connaître la personne qu’on photographie: ça aide à donner une émotion à la photo. Dans la rue, c’est une énergie différente, j’admire les gens qui arrivent à capter ce mouvement anonyme. Cela dit, les célébrités que je photographie, je le fais précisément comme s’il s’agissait de gens parfaitement normaux.

On peut être face à Johnny Cash et le considérer comme normal? Oui, absolument. Disons qu’il n’a besoin d’aucun artifice, il regarde simplement la caméra et la dévore littéralement. Je n’ai jamais connu ça, seules certaines personnes ont ce don. La plupart des acteurs ne l’ont pas, mais ils savent très bien se mettre en valeur, mieux que le quidam de la rue.

2020 ANTON CORBIJN

En dehors de la photo, vous avez énormément réalisé de vidéoclips, plus de 25 pour Depeche Mode. Ce format est-il toujours pertinent? Absolument pas. Il l’a été. Dans les années 1980 et 1990, c’était un mode de communication, il y avait des chaînes de télé dédiées, une attente pour les vidéos. Aujourd’hui, ça ne veut plus rien dire du tout. Ce que je voulais faire grâce aux clips, je l’ai fait, ça va. Je n’ai pas d’idées si nouvelles, donc ça me va très bien de ne plus en faire.

Quel médium vous excite en ce moment? Là, tout de suite? Un ice cream! (Rire.) Je reste fasciné par la force et la simplicité d’une photographie. Les miennes ne demandent pas beaucoup de moyens, elles sont très peu éloignées de ce que je faisais à mes débuts, à 18 ans. Je trouve toujours aussi satisfaisant d’aller à la rencontre de quelqu’un puis de rentrer chez soi pour développer ses photos. C’est facile, agréable. En revanche, réaliser un film est réellement éprouvant – et excitant. C’est de loin le plus gros truc que j’aie fait. Ça prend beaucoup de vous.

Vous avez été remarqué par votre biopic sur Joy Division, «Control», montré au Festival de Cannes en 2007… Une merveilleuse expérience. Le revers de la médaille: après le succès de «Control», on ne m’offrait plus que des biographies tragiques. Kurt Cobain, Amy Winehouse, Marvin Gaye, Jeff Buckley… À chaque fois qu’un musicien mourait, je recevais un coup de fil! (Rire.) Non merci! C’est pour ça que j’ai fait ensuite «The American», à l’opposé exact de «Control», qui était si anglais.

2020 ANTON CORBIJN

Et un biopic sur Depeche Mode? Non. Ils sont toujours là, heureusement, et je suis trop proche d’eux. J’aime faire des films sur des sujets que je connais peu. Mon prochain sera un documentaire sur Hipgnosis, ce collectif britannique qui a fait les pochettes de Pink Floyd, Led Zeppelin, dans les années 1970.

Écoutez-vous souvent Depeche Mode? Franchement, pas trop. Je les ai tellement entendus! J’adore toujours «Behind the Wheel» et cette très belle flûte de Pan synthétique. Il est aussi difficile de ne pas aimer «Enjoy the Silence», et pas seulement à cause du clip. (Sourire.)

Le livre Afficher plus «Depeche Mode by Anton Corbijn», Anton Corbijn, Éd. Taschen, 512 p.

