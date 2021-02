L’idée de cette première chronique a surgi à l’aube. Dès l’annonce de mon changement de fonction sur un réseau social professionnel, un petit forum s’est créé, nourri de questions, mais aussi d’explications diverses. Un aimable internaute estimait par exemple qu’un médiateur de presse était «le liant nécessaire entre les groupes détenteurs des médias et les employés quand le bateau tangue». Rien de tel qu’un baptême du feu pour préciser les contours et le contenu d’une fonction: une clarification s’imposait dès cette première chronique.

Première en effet, car depuis le début de cette année, j’ai donc l’honneur de remplacer l’émérite Daniel Cornu en tant que médiateur. Ce dernier a exercé une telle activité durant plus de vingt ans et appelait ce remplacement de ses vœux.

«La force du médiateur, c’est son indépendance: nommé par le conseil d’administration, il n’est pas soumis à des directives de l’entreprise.»

Procédons d’abord par élimination. L’ombudsman des publications romandes de Tamedia ne s’occupe pas des conflits sociaux au sein de l’entreprise. Il n’agit pas non plus hors de son giron, c’est-à-dire qu’il n’intervient pas à propos à d’émissions de radio, de télé ou d’articles publiés dans des journaux d’autres groupes, tels «Le Temps», «Lausanne Cités», «Le Courrier» ou «20 Minutes». Il ne gère pas non plus – mon prédécesseur avait été saisi à ce sujet! – les querelles de voisinage.

Il lui appartient plutôt – interpellé après des contenus parus dans les journaux et sur les sites du groupe, «24 heures», la «Tribune de Genève», «Le Matin Dimanche», lematin.ch, «Femina»… – de prendre position sur des textes ou des iconographies. C’est souvent pour concilier des visions différentes ou lever des malentendus. Il répond aussi volontiers à des demandes d’explications générales sur un traitement journalistique.

La force du médiateur, c’est son indépendance: nommé par le conseil d’administration, il n’est pas soumis à des directives de l’entreprise. En revanche, il ne peut que proposer des solutions concertées, pas les imposer. Et tant mieux: ce serait atteindre à la sacro-sainte indépendance des rédacteurs en chef!

Une activité universelle

Même s’il s’agit de coopérer avec tout le monde, cet exercice se pratique a priori en solitaire. Mais sans solitude. Aiguillé par mon pendant alémanique, Ignaz Staub, j’ai découvert une plateforme universelle. De l’Amérique du Nord à l’Asie du Sud, des «news ombudsmen» (médiateurs de l’information) partagent leurs expériences.

Chacun a sa pratique, aussi parce qu’il y a autant de façons d’être un conciliateur qu’il y a de cultures. Mais les points communs l’emportent largement. L’idée fondamentale est d’ouvrir une porte aux lecteurs ou aux internautes, de participer à un processus d’autorégulation de la profession et d’œuvrer modestement à la qualité des productions journalistiques. Bref, tous ces médiateurs travaillent dans l’esprit d’éclaircir des situations ou de résoudre des conflits. Je me tiens donc à votre disposition pour ce faire.