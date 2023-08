Football vaudois – Au FC Bavois, la passion en prime Jean-Michel Viquerat s’impose comme le boss «à vie» du club nord-vaudois, qu’il dirige depuis 1992. Il s’en explique avant la reprise contre Kriens. Nicolas Jacquier

L’indéboulonnable Jean-Michel Viquerat, président du FC Bavois. (24HEURES/Christian Brun)

Jean-Michel Viquerat entame sa 32e saison à la tête du FC Bavois. Un sacré bail qu’il avait hérité de son père, lui-même resté président durant 26 ans. «J’ai toujours le feu, convient le boss des Peupliers. Ma passion ne s’éteint pas avec les années. Même s’il y a parfois quelques coups de mou, ça repart toujours. Je suis aussi bien épaulé. Dans mon comité, on est 17. Et croyez-moi, il y a toujours quelque chose à faire…»

Au moment d’accueillir Kriens ce samedi (16 h) pour la première journée de Promotion League, le FCB peut toujours compter sur la présence de Bekim Uka sur son banc, autre fidèle parmi les fidèles. «Il est d’abord arrivé chez nous comme joueur, en provenance de Baulmes. Depuis qu’il a repris l’équipe en 2012, je n’ai jamais eu à m’en plaindre, au contraire.»

Passion héréditaire

Bavois demeure une sympathique exception dans le paysage. D’abord parce que c’est sans doute le seul club du canton à être propriétaire de ses installations, y compris du restaurant. Il y a aussi sa présence ininterrompue depuis 2016 dans l’antichambre du football professionnel en Suisse, un échelon qu’il n’aurait peut-être jamais dû atteindre. «On est bien plus haut qu’on ne devrait. Si l’on se réfère à la population locale (ndlr: Bavois comptait 994 habitants au dernier recensement), notre vraie place se situerait plutôt en 4e ligue.»

Comme chaque saison, l’objectif sportif se limitera au seul maintien. «À Bavois, il n’y a pas de pros, tous les joueurs travaillent à côté, on ne fait que les défrayer.» Cet été, Nicolas Gétaz (Yverdon), Yanis Ayad (SLO), Kenzo Ganaj (Xamax) et Tristan Diaz (Lausanne-Sport M21) ont rejoint les Peupliers alors qu’Arnaud Bühler, Dilan Qela et Florian Hysenaj en sont notamment partis. «Il nous manque encore un bon attaquant», conclut Jean-Michel Viquerat qui, le moment venu, cédera sa place à son fils Michael, nommé vice-président voilà trois ans. Il faut croire que la passion est héréditaire dans ce coin du pays. «On n’en est pas là. Quand j’en aurais marre, j’aviserai. Pour le moment, il est en train de reprendre l’entreprise (ndlr: Paul Vaucher)…»



Première journée 15.30 Bâle M21 – Breitenrain 16.00 Brühl SG – Young Boys M21 Bavois – Kriens Zurich M21 – Lugano M21 Cham – Bulle 17.00 Étoile Carouge – FC Paradiso 19.00 Bienne – Lucerne M21 19.30 Delémont – Saint-Gall M21 16.00 Servette M21 – Rapperswil-Jona

