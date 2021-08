LS qualifié sans convaincre – Au FC Échichens, la fierté l’emporte sur de légitimes petits regrets Battu de peu (0-2) par le LS en Coupe, l’épatant pensionnaire de 2e ligue inter a su longtemps mener la vie dure à son prestigieux adversaire. André Boschetti

Le jeune attaquant Anasse Mehraz (ici face au Lausannois Karim Sow) a eu entre ses pieds deux belles occasions de donner l’avantage au FC Échichens, samedi, en Coupe de Suisse. KEYSTONE

Samedi, le derby entre le FC Échichens et le Lausanne-Sport a offert aux 1200 curieux présents au Grand Record tous les ingrédients qui font la beauté et l’attrait d’un match de Coupe de Suisse: une ambiance sympathique et bon enfant, un magnifique terrain, un temps enfin estival et un duel à suspense entre deux adversaires désireux qui de se racheter, qui de proposer la meilleure opposition possible à un club qui évolue quatre niveaux au-dessus du sien.

Pour que cette superbe fin d’après-midi s’inscrive à jamais dans toutes les mémoires, il n’aura finalement manqué qu’un exploit du «petit». Cette sensation tant redoutée, ou espérée, c’est selon, les spectateurs ont d’ailleurs bien failli la vivre. Même si le LS s’était logiquement ménagé le plus grand nombre d’occasions de prendre les devants jusqu’à cette bicyclette salvatrice de Cameron Puertas (49e), le FC Échichens s’est en effet permis de longtemps faire douter son voisin. On peut d’ailleurs se demander comment aurait réagi ce LS timoré et en plein doute après une entame de championnat ratée – trois défaites et une dernière place en prime – s’il s’était retrouvé dans l’obligation de courir après le score.