Promis. Même si c’est tentant, on ne va pas raconter qu’on l’avait vue venir de loin, cette relégation du FC Sion. D’abord parce qu’on ne tire pas sur une ambulance – encore moins sur un corbillard –, ensuite parce que ça fait vraiment mauvais genre de se pointer à un enterrement avec le rictus du besserwisser. Le FC Sion, c’est ce vieux pote au comportement autodestructeur, que tout le monde voyait partir en vrille, mais que personne n’est parvenu à raisonner. Faut-il culpabiliser? Non, juste accepter le constat d’impuissance: on ne peut pas sauver ceux qui ne sont pas disposés à être sauvés.

Aux funérailles, tout le monde se regarde en coin, l’incompréhension est mêlée de regrets, et pourtant ce n’est la faute de personne sinon du principal intéressé. Les yeux dans le vague et le vague à l’âme, on rembobine le fil: mais à quel moment cette histoire a-t-elle bien pu partir en vrille? On se souvient encore d’un automne 2016 aussi doux qu’enchanteur dans le Vieux-Pays. Peter Zeidler avait trouvé la formule. Il savait parler aux têtes comme aux cœurs, Sion était solidement installé à la deuxième place du classement, Tourbillon titubait de bonheur. Et puis l’An nouveau sera encore plus âpre que le beaujolais du même cru, casque à boulons sur le ciboulot: une finale perdue, la première de l’histoire, treize étoiles qui s’éteignent. Fini la mystique irrationnelle, fini la magie de la Coupe, le FC Sion redevenait un club comme les autres. Un truc s’était brisé pour toujours.

Alors, les Valaisans ont perdu la foi. Il y avait bien quelques bigots, forcenés de Tourbillon, mais au fond de leur âme, même eux n’y croyaient plus. À l’enterrement, on ne les a pas vus pleurer. Non, dans leurs yeux, la résignation, sinon la colère, était plus forte que la tristesse. Pour tout dire, on en a vu se poiler de désarroi: s’il n’y a pas de bon mariage sans larmes, il n’y a pas de bonnes funérailles sans rires. À bien constater le gâchis, tout cet argent, cette énergie, cette passion, foutu en l’air, on se rappelle qu’il était écrit que la fin ne pouvait être heureuse. Forcément, ça allait finir par péter. On le savait depuis le début, mais promis, on essayera de ne pas trop le raconter.

