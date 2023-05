Football vaudois – Au FC Thierrens, un entraîneur fantôme, une équipe retirée et l’envie d’oublier Le coach qui bâtissait l’équipe depuis 2019 a disparu cet hiver, entraînant le club du Jorat dans sa chute. Jusqu’au retrait du FCT de 2e ligue inter la semaine dernière. Florian Vaney

Les filets du Grand-Marais, terrain du FC Thierrens, ne trembleront plus en 2 e ligue inter. J-P GUINNARD

«On avait vu venir le coup. Ça nous pendait au nez, mais le club a laissé faire. Et voilà où on en est.» La voix de cette ancienne figure du FC Thierrens oscille entre résignation et rancœur. Lorsqu’on a connu, comme elle, les années où le «modèle Thierrens» recevait les compliments loin à la ronde, générait l’admiration ou la crainte de l’adversaire, la situation dans laquelle est tombé le club éveille bien des sentiments négatifs.