LIVRES | 21% de rabais pour les abonnés – Au fond des yeux S'observer pour mieux se connaître.

Au fond des yeux DR

Riche de plus de vingt ans d’expérience de coaching et d’observation de l’humain, Caroline Matteucci propose ici une approche à la fois bienveillante et surprenante pour aller à la rencontre de qui l’on est vraiment.

Spécialiste de la lecture et de l’analyse comportementales, et consciente de la réalité non ordinaire, elle présente des pistes pour accéder à notre autorité intérieure.

Formée aux techniques du profiling, elle analyse tous les signaux émis par l’humain, notamment le langage corporel et les micro-expressions, pour amener l’autre à entrer en congruence systémique, c’est-à-dire à retrouver la cohérence entre ce qu’il pense, ressent, dit et fait.

Vous voulez «vibrer qui vous êtes»? Ce livre est fait pour vous!

Prix et informations*:

Prix abonnés: Fr. 22.–*

Prix lecteurs: Fr.28.–*

Format: 14 x 21 cm, 160 pages

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles. Ouvrage également en vente en librairies.

* TVA incluse. Frais de port en sus à la charge des lecteurs: Fr. 4.10, frais offerts à partir de deux exemplaires commandés.