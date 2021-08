[36/42] À Vaud l’eau – Au fond du canyon du Doubs règnent calme et volupté Pour qui va plus loin que le Saut du Doubs, la rivière franco-suisse offre une balade fascinante dans une nature préservée. Raphaël Ebinger

Le panorama depuis les Roches-de-Moron, près de La Chaux-de-Fonds, est saisissant. Le lac de Moron, en contrebas est retenu par le barrage du Châtelot, à droite, qui est haut de plus de 70 mètres. Olivier Vogelsang

Le Doubs est une invitation à sortir des sentiers battus et à prendre son temps, quitte à faire des détours. La rivière franco-suisse donne l’exemple, elle qui parcourt 453 kilomètres pour se jeter dans la Saône à 90 kilomètres à vol d’oiseau d’où elle a pris sa source. Avant de faire demi-tour, elle a toutefois le bonheur de faire un bref passage par la Suisse sur une huitantaine de kilomètres d’une grande beauté.

Sur le territoire suisse, le Doubs arrive d’abord dans le lac artificiel des Brenets, sur lequel un bateau offre de petites croisières jusqu’au Saut du Doubs, l’une des cartes maîtresses du tourisme dans la chaîne jurassienne. Près de 100’000 visiteurs admirent chaque année cette cascade de 27 mètres de haut depuis la France. Les chiffres pour la Suisse n’existent pas.

Le Saut du Doubs est une visite incontournable sur les hauts du canton de Neuchâtel. Olivier Vogelsang Le Saut-du-Doubs est une chute de 27 mètres de haut, entre le lac des Brenets et celui de Moron. Olivier Vogelsang Ambiance au bord du lac des Brenets, qui fait la frontière entre la France et la Suisse. Olivier Vogelsang 1 / 11

Les fous du plongeon

Moins connue, la retenue d’eau a longtemps été un des hauts lieux du plongeon de haut vol, grâce à un homme d’Église français surnommé «l’abbé volant». Pour récolter de l’argent en faveur de sa paroisse, il commence à plonger depuis une corniche, avant de monter une structure métallique lui permettant de prendre de la hauteur. Il donnera des idées à des sportifs de l’extrême. Plusieurs records du monde y ont été battus, dont le dernier, celui du Loclois Olivier Favre, aura tenu vingt-huit ans. En 1987, il s’était élancé d’un plongeoir éphémère à 53,8 mètres au-dessus de l’eau, mais s’était brisé une vertèbre. Après une longue rééducation, il avait parcouru le monde en faisant des spectacles de plongeon acrobatique.

Le reste du Doubs suisse est bien loin de cette folie humaine. Après le Saut du Doubs, la rivière s’enfonce dans une gorge profonde et sauvage. Le plateau, avec ses corniches, se trouve parfois 400 mètres en surplomb. Les routes sont rares dans le fond du canyon et les randonneurs qui s’y aventurent sont coupés du monde. Sans bruit de voiture et sans réseau de téléphonie, il y règne une tranquillité apaisante au milieu d’une nature verdoyante. Humide, l’endroit est apprécié de par la mousse qui monte sur les arbres, donnant l’impression d’être immergé dans le décor d’un film fantastique. On s’étonne presque qu’aucun lutin ou elfe ne bondisse au milieu du chemin.

Après le Saut du Doubs, la rivière est très sauvage, traversant une nature verdoyante. Olivier Vogelsang Le restaurant Le Theusseret est posé le long du Doubs avec une cascade devant la terrasse et des intérieurs richement décorés. Olivier Vogelsang Une partie du Doubs, à la hauteur de Goumois, peut être descendue en canoës. Olivier Vogelsang 1 / 10

Les hommes n’ont pas délaissé les lieux pour autant. Plusieurs barrages canalisent le Doubs pour fournir de l’électricité autant en Suisse qu’en France, créant plusieurs lacs. Celui de Moron est le plus spectaculaire, aménagé dans un large coude de la rivière. Inauguré en 1953, le barrage du Châtelot culmine à 74 mètres.

Au pays de la contrebande Afficher plus Deux pays séparés par une rivière au fond d’un grand canyon, très peu peuplé. Le décor est parfait pour la contrebande. «Il y en a eu depuis qu’il existe une frontière», avertit Maurice Grünig, qui prépare une chasse au trésor sur ce thème pour le compte du Parc naturel du Doubs. La grande période de la contrebande date du début des années 1800 au début des années 1900. Les temps de crise dopaient ce commerce illégal, contre lequel les gabelous, noms donnés aux douaniers, luttaient sans relâche. En 1856, un de ces hommes avait travaillé 4820 heures, alors que l’année complète en compte 8760. En face, les contrebandiers prenaient des risques pour échapper à la patrouille, planquant du matériel pour gravir les endroits les plus escarpés. Les échelles de la mort, sur la rive française du côté de Biaufond, aujourd’hui sécurisées pour les randonneurs, témoignent de cette époque. Les marchandises étaient diverses: tabac, café, chocolat, bibles, sucre, poudre à fusil, allumettes, dentelles… Même des jeux de cartes étaient importés en fraude en Suisse, où ils étaient taxés. «Parfois, des femmes cachaient de la marchandise sous leurs habits, car elles savaient que les douaniers ne pourraient pas les fouiller. Elles faisaient 80 kilos à l’aller et plus que 45 au retour», raconte Maurice Grünig.

La domestication du Doubs date de bien avant la construction des grands barrages au milieu du XXe siècle. Avant l’arrivée de l’électricité, les activités industrielles y étaient déjà intenses. Dès le XVIIe siècle des usines s’y installent. Il s’agit de moulins, dont plusieurs ruines sont visibles encore aujourd’hui. Profitant de la force du courant, des scieries et des verreries étaient aussi installées le long de la rivière. Au début du XXe siècle, il n’en restait presque plus. L’avènement de l’automobile a fait perdre de l’attractivité à ces usines, difficilement atteignables en camion.

La truite arc-en-ciel

Les barrages ont par contre causé quelques dégâts à l’écosystème de la rivière, même si cette perte ne saute pas aux yeux. «Le turbinage peut provoquer un lâcher d’eau assez conséquent qui détruit les frayères des poissons, explique Cédric Cerf, chargé de projet tourisme et culture pour le Parc naturel du Doubs. Il n’y a plus autant de poissons qu’auparavant.» Les nombreux pêcheurs qui profitent de la quiétude des lieux peinent aujourd’hui à attraper l’apron, le poisson emblématique du cours d’eau avec la truite du Doubs qui possède des zébrures arc-en-ciel.

Le Doubs traverse Saint-Ursanne juste avant de repartir en France. Olivier Vogelsang Le pont Saint-Jean rend hommage à un prêtre martyr répondant au nom de Jean Népomucène (1340-1393). Olivier Vogelsang Saint-Ursanne est l’un des plus beaux villages de Suisse. Ce qui lui vaut le surnom de «La Perle du Jura». Olivier Vogelsang 1 / 3

Quand la rivière est entièrement sur le territoire suisse, la vallée s’ouvre. Juste avant Saint-Ursanne, alors qu’elle filait vers le Rhin, elle se retourne vers la Méditerranée. À la hauteur du village médiéval, elle est enjambée par le majestueux pont Saint-Jean, porte d’entrée idéale dans le bourg pour partir ensuite à la découverte de son église romane et son cloître. Le nom de la commune vient d’Ursanne, un moine qui a vécu dans les années 600, en ermite avec un ours dans une grotte qui surplombe aujourd’hui le centre historique.

Le Doubs marque la frontière avec la France avant un petit crochet par Saint-Ursanne.

Infos pratiques Afficher plus Randonnée au fil du doubs: Un parcours assez facile relie en quatre étapes Les Brenets à Saint-Ursanne, via Maison Monsieur, Soubey et Goumois. Où s’arrêter: Le Theusseret, en amont du Goumois, est un lieu magique, posé à côté d’un tout petit barrage. Cet ancien moulin au charme fou a été transformé en un restaurant très apprécié par les locaux (réservation conseillée). La truite à la sauce Theusseret y est excellente. L’établissement possède six chambres. Le restaurant du Theusseret possède un charme fou. Olivier Vogelsang Que boire: La microbrasserie Tonnebière de Saint-Ursanne a créé la bière du Parc du Doubs. L’Aprone est une Pale Ale très réussie, concoctée avec de la matière première locale. Visite inédite: L’Office du tourisme de Saint-Ursanne propose une visite des lieux cachés du village pour 9 francs par personne. Une clé permet alors d’ouvrir des endroits habituellement fermés, comme le musée lapidaire. Une application mobile permet de tout connaître du bourg en s’amusant.

