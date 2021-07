[15/42] À Vaud l’eau – Au fond du lac: des canyons et des coussins Les profondeurs du lac recèlent des curiosités: une grande plaine, des falaises et des formes étranges. Mathieu Signorell

Prise à bord du sous-marin «F.-A.-Forel» de Jacques Piccard, cette photo montre bien les «coussins» du fond du Léman. Leur origine reste mystérieuse. Jean-François Rubin

Très peu de poissons et quelques invertébrés, c’est ce qu’on trouve au fond du Léman. Mais quel est leur habitat? La carte bathymétrique, réalisée par l’Institut Forel de l’Université de Genève (UNIGE) et disponible sur le géoportail du Canton de Vaud, montre que le relief des profondeurs peut varier. «Entre Évian et Lausanne, c’est-à-dire au centre du lac, on trouve une grande plaine de 60 km2 relativement plate, entourées de falaises», explique Jean-Luc Loizeau, maître d’enseignement et de recherche à l’UNIGE.

Ces falaises font presque tout le tour des rives orientales du lac, notamment à Lausanne, Pully, Vevey, Montreux, Villeneuve, et du côté français. Il suffit de nager à 30 ou 40 mètres du rivage pour se retrouver au-dessus d’une colonne d’eau de plusieurs dizaines de mètres.

Au fond, on trouve aussi des canyons, notamment un grand qui peut atteindre jusqu’à 50 mètres de profondeur. L’eau du Rhône l’emprunte encore aujourd’hui: en se jetant dans le Léman à Villeneuve, le fleuve plonge en effet jusqu’au fond du lac. «Huit autres canyons, plus petits, correspondent aux anciennes embouchures du Rhône», complète Jean-Luc Loizeau.

Le mystère des coussins

Dans les grandes profondeurs, on ne trouve presque que du sable. Certains spécialistes parlent de «désert sous-lacustre». «Le fond du Léman est ridé, plissé et ratatiné, couvert de creux et de bosses, avec des taches lisses et rugueuses, des pigmentations irrégulières», selon les auteurs de l’ouvrage «Dans les abysses du Léman», publié en 2016 aux Presses polytechniques et universitaires romandes.

Sur le plateau profond, on peut observer de petits trous, des «dépressions coniques», d’un diamètre de quelques dizaines de centimètres, à l’origine mystérieuse. Idem pour les innombrables «coussins», hauts de 10 à 20 cm, formant des champs de petites bosses collées les unes aux autres qui s’étendent sur de grandes surfaces. Là aussi, leur histoire est un mystère.

En tout cas, les lottes aiment s’y frotter les nageoires. «Elles passent dans les creux entre les coussins», explique Jean-François Rubin, directeur de la Maison de la Rivière, à Tolochenaz. «Mais nous ne savons pas si elles les trouvent agréables ou si elles participent à leur création.»

