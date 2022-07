Festival de la Cité – Au Jajaffe, la créativité est au service du goût Itinérante, on retrouve avec bonheur la cuisine locale et végétale de Manfred-Gordon Baud et Felipe Raupp au cœur de l’événement lausannois. Rencontre. Alice Caspary

Manfred-Gordon Baud et son acolyte Felipe Raupp, ainsi que la cuisinière Cécilia Loría exportent leurs saveurs au cœur du Festival de la Cité. PATRICK MARTIN/24HEURES

À la Grenette, où ils sont en résidence jusqu’à fin juillet, les dires du binôme font saliver. Un plat qui rappelle un souvenir, fait découvrir une saveur, ou simplement qui ravit le palais. «On s’inspire de tout», dit volontiers le duo. Passionnés et soucieux de l’environnement, Felipe Raupp et Manfred-Gordon Baud tentent de susciter l’envie au travers d’une réelle expérience culinaire. Et c’est au Jajaffe, entourés de leurs comparses, eux aussi trentenaires, Guillaume Pavia et Isabelle Stauffer au service, qu’ils s’y adonnent avec plaisir. Une enseigne actuellement vagabonde, que les quatre fins gourmets ont lancée ensemble l’année passée à Lausanne.