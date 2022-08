Scrutin test sur l’IVG – Au Kansas, l’avortement à l’épreuve du peuple Pour la première fois depuis la révocation de l’arrêt Roe v. Wade, un État américain se prononce mardi par référendum sur la protection de l’accès à l’avortement. Alexis Buisson - Envoyé spécial à Overland Park (Kansas)

Des partisans du «non» font campagne pour garantir le maintien du droit à l’avortement dans la Constitution du Kansas, alors que huit États américains ont décidé d’interdire l’IVG depuis la décision de la Cour suprême en juin. Kansas City, 22 juillet 2022. AP Photo/Charlie Riedel

Rendez-vous est donné, jeudi 28 juillet, dans un salon de coiffure d’Overland Park, une banlieue chic de Kansas City. Au milieu des bacs à shampooing et des sèche-cheveux, avec la musique de Beyoncé en guise de fond sonore, une dizaine de femmes se préparent à faire du porte-à-porte. Elles font partie de Kansans for Constitutional Freedom (les Kansasais pour la liberté constitutionnelle), une coalition de groupes et d’individus favorables à l’avortement («pro-choix»). «C’est la dernière ligne droite, tout le monde est sur le pont», s’exclame Jae, chargée de former les volontaires ce jour-là.