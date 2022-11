Hockey – Le LHC encore battu – Au Lausanne HC, c’est la positivité à outrance Pour la première de Geoff Ward, les Lions ont été renversés par Lugano (2-3 ap) mercredi soir en National League. Les Vaudois ont paru fébriles mentalement et défensivement et demandent du temps pour y remédier. Chris Geiger

Geoff Ward a connu une première sortie décevante à la tête du LHC. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Il y avait eu la «remontada» concédée à Zurich le 30 novembre dernier (défaite 5-4 ap après avoir mené 0-3). Puis celle subie à Rapperswil deux jours plus tard (gifle 7-4 après avoir mené 1-4). À chaque fois avec John Fust sur le banc du Lausanne HC. Si l’identité de l’entraîneur des Lions a changé au cours des deux dernières semaines, le scénario est, lui, bel et bien resté. Car pour sa première à la tête de la formation lausannoise, Geoff Ward a eu la mauvaise idée d’imiter son prédécesseur. Mercredi soir, à la Vaudoise aréna, le technicien canadien a ainsi vu ses protégés galvauder une avance de deux longueurs face à Lugano et finir par perdre laborieusement (2-3 ap).