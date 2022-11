Battu par le néo-promu – Au Lausanne HC, plusieurs problèmes sont pointés du doigt Les Lions se sont inclinés sans briller face à Kloten (0-1) mardi soir à la Vaudoise aréna. Ils n’ont pas su suffisamment appliquer le système de jeu prôné par Geoff Ward, ni gérer leurs émotions. Chris Geiger

Pour Geoff Ward, son équipe n’a pas su suffisamment maîtriser ses émotions en fin de partie. KEYSTONE

Après ses deux victoires décrochées à Zoug et contre Langnau le week-end dernier, Lausanne avait la possibilité de lancer – enfin – une série victorieuse pour tenter de se replacer au classement de National League. Car le LHC, en accueillant le néo-promu Kloten mardi soir à la Vaudoise aréna puis en se déplaçant chez la lanterne rouge Ajoie trois jours plus tard, avait la possibilité d'engranger six points importants face à des concurrents supposés être largement à sa portée.