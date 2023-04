Avant Vaduz – LS dimanche – Au Lausanne-Sport, des ultras patients et un chemin à suivre Le LS est attendu à Vaduz dimanche (14 h 15). Si ses supporters les plus fidèles tolèrent les faux pas cette saison, une victoire ferait du bien à son classement. Florian Vaney

Olivier Custodio et ses partenaires ont, au moins, une 2 e place à consolider à Vaduz. Keystone

Il faut reconnaître une certaine continuité dans le comportement des plus fidèles supporters du Lausanne-Sport. De toutes les revendications la saison dernière, coupables de certains gestes plus que déplacés aussi, les ultras lausannois ont eu ce qu’ils voulaient: davantage d’identité vaudoise autour de leur club de cœur. Depuis, ceux-ci font preuve d’une patience assez remarquable, quand bien même tout le monde imaginait le LS passer une saison plus lumineuse. Ludovic Magnin est ovationné après chaque victoire, aucun incident majeur n’est à déplorer et le «Kop Sud» s’est même fait remarquer avec un geste très sympa dimanche après la victoire face à Stade Lausanne-Ouchy.