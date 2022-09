2e tour de la Coupe – Au Lausanne-Sport, un grand jour pour se distancier du passé La dernière visite du FC Zurich à la Tuilière avait fini d’inscrire le traumatisme de mois de souffrance dans les têtes lausannoises. Son retour, dimanche en Coupe de Suisse, peut faire figure d’exorcisme. Florian Vaney

Après leur victoire contre Yverdon, Alvyn Sanches, Toichi Suzuki et Brighton Labeau espèrent bien poursuivre sur leur lancée en Coupe de Suisse contre le FC Zurich. KEYSTONE/LAURENT GILLIÉRON

Laver les affronts du passé, c’est la mission du nouveau Lausanne-Sport. Les faux pas ont été nombreux, alors le travail est laborieux. Il implique de se montrer excellent dans ses décisions et dans sa communication vers l’extérieur, domaine dans lequel le LS a multiplié les signaux positifs depuis l’été. Mais il nécessite surtout de franchir une à une les minuscules marches de la rédemption que représente chacun des matches de Challenge League au programme de la saison. Et puis parfois, comme un raccourci à emprunter, se présentent des opportunités en or de mettre un immense coup de pied dans les démons de son passé. L’une d’elles aura lieu dimanche (16h).