Joueurs laissés au vestiaire – Au LHC, Jiri Sekac et Joël Genazzi ont été sanctionnés Vendredi soir face à Zurich (défaite 3-2), les deux joueurs ne sont pas réapparus au troisième tiers. Un choix du coach. Jérôme Reynard

Comme Joël Genazzi, Jiri Sekac n’a patiné que durant deux tiers, vendredi soir face à Zurich. KEYSTONE

Vendredi soir en zone d’interview. John Fust se fait attendre. «Il est en plein meeting, il va falloir être patient», nous informe-t-on. Une bonne demi-heure après la fin du match, l’entraîneur du LHC débarque. On le lance sur l’absence de Jiri Sekac et de Joël Genazzi au troisième tiers de cette rencontre perdue face à Zurich (2-3).

«Question suivante», rétorque-t-il. Sont-ils blessés? Silence. «Non, il ne sont pas blessés», finit-il par lâcher. Alors pourquoi n’ont-ils pas joué lors de l’ultime période? «C’était un choix des coaches, dont les motivations resteront internes à l’équipe», informe-t-il. D’où le meeting qui retenait John Fust.

D’après différentes sources, les deux joueurs auraient eu un comportement inadéquat (distrait) aux yeux de l’entraîneur lors de la deuxième pause dans le vestiaire. Sanction immédiate: à la douche, malgré le statut de top scorer de l’un des deux hommes, et au cœur d’un duel des plus disputés (2-2), face à l’une des grosses cylindrées du championnat. Vous avez dit étonnant?

Sur le marché

Il serait surprenant de voir Joël Genazzi et Jiri Sekac sur la glace de Lugano samedi soir. Lausanne a des solutions dans son contingent. Vendredi, le défenseur Justin Krueger et l’attaquant canadien Phil Varone étaient surnuméraires.

Mais il faut dire que ce dernier (1 an de contrat) n’y était pas du tout lorsqu’il a été aligné cette saison. Et que Lausanne était déjà en train de scruter le marché dans le but d’engager un sixième étranger, un attaquant, pour répondre à cette insatisfaction. S’il y a désormais un problème avec Jiri Sekac (3 ans de bail), cela commencerait à faire beaucoup.

Dans le cas de Joël Genazzi, il serait tout sauf surprenant d’apprendre que son rôle actuel, celui de septième défenseur, ne le rend pas heureux. Jusqu’à vouloir s’en aller dès que possible? Après l’épisode de vendredi soir, rien n’est à exclure.

Jérôme Reynard est journaliste à la rubrique sportive depuis 2014. Il couvre en particulier le hockey sur glace, mais aussi le golf, le football et le tennis. @jeromereynard

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.