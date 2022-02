Hockey sur glace – Au LHC, un coach mental pour le sprint final Depuis la pause olympique, les Lausannois ont recours aux services du Dr Saul Miller. L’Américain est un nom bien connu dans le monde du sport et du hockey suisse. Jérôme Reynard

Les Lions focalisés sur l’essentiel: monter en puissance en direction des play-off. KEYSTONE

Mardi soir à Malley. Lausanne vient de renverser Ambri (3-2) et Joël Genazzi, auteur d’un doublé, débarque à l’interview. «À 0-2, on est restés confiants, sûrs de notre force et de notre capacité à l’emporter», dit-il.