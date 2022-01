Toujours en chantier – Au LS, le remplaçant de Puertas a été recalé Pressenti pour succéder au No 10 parti en Belgique, Franklin Wadja (SM Caen) n’a pas satisfait à la visite médicale. Meilleur buteur de Challenge League avec Schaffhouse, Rodrigo Pollero va s’engager. Nicolas Jacquier



Rodrigo Pollero (ici en action lors du derby de la Limmat contre Grasshopper) est pressenti pour emmener l’attaque du LS dès la reprise. Andy Mueller/freshfocus

On peut s’en offusquer, mais la réalité est là, qui laisse un vide béant: depuis samedi passé et l’officialisation de son transfert à l’Union Saint-Gilloise, étonnant leader du championnat de Belgique, Cameron Puertas (23 ans) n’est plus un joueur du LS. À une semaine d’un rendez-vous contre Saint-Gall déjà important dans l’optique du maintien, le club vaudois a perdu l’un de ses leaders au moment même où le locataire du Kybunpark récupérait le sien avec le retour au bercail de Jordi Quintilla.

Rallonge de 400’000 francs