Exposition d’art contemporain – Au Mamco, Lou Masduraud poétise l’espace public Récipiendaire du Prix Manor 2023, la jeune plasticienne revisite fontaines, soupiraux ou réverbères pour en faire des objets quasi intimes. Irène Languin

Lou Masduraud devant ses lampadaires dans les espaces d’exposition du Mamco. LAURENT GUIRAUD

Sur la cimaise, un soupirail est apparu comme un bas-relief. Il faut se baisser un peu pour observer ce qui se trame derrière la grille en métal soigneusement ouvragée: sous une lumière orangée, on aperçoit, à la manière d’un diorama, des chemises en jean déchirées sur lesquelles reposent des papillons. Cette ouverture usuellement pensée en architecture pour donner un peu d’air et de lumière à un sous-sol – mais pas pour laisser passer les corps –, devient ainsi une fenêtre sur un ailleurs aussi intime que mystérieux. Le nom de ces petites fictions poétiques que Lou Masduraud décline en série depuis 2019? «Plans d’évasion».

«J’aime rendre visibles les espaces cachés.» Lou Masduraud, artiste

«Je les conçois comme des portes vers un autre monde, comme des lieux d’émancipation collective, raconte la jeune artiste née en 1990 à Montpellier. Et ils me permettent d’ouvrir des espaces qui demeurent toujours fermés dans les musées. Ici, c’était super propre, il y avait juste un peu de plâtre émietté. J’y ai installé des pans de chemises avec des papillons, pour figurer une espèce de mue de l’ouvrier.» Lauréate du Prix culturel Manor 2023, la plasticienne établie depuis plus de dix ans à Genève expose actuellement au Mamco (Musée d’art moderne et contemporain de Genève) quelques-uns des motifs qu’elle déploie depuis trois ans, à l’occasion d’un accrochage organisé par Julien Fronsaq.

1 / 2 La paroi du Mamco accueille un soupirail, derrière lequel chatoie une lumière orangée. ANNIK WETTER

Totems domestiques

Soupiraux, donc, mais aussi fontaines ou lampadaires, la plasticienne s’empare d’objets typiques de l’espace urbain pour en requalifier la nature: d’aménagements extérieurs, ils deviennent totems domestiques, à la croisée des sphères publique et privée. Accrochés au mur, deux grands réverbères courbes au look vintage sont disposés de telle sorte que leurs lampes se rejoignent presque, comme s’ils voulaient s’embrasser: alors que dehors, leur fonction est de dispenser la lumière au plus grand nombre, ils paraissent, dans le lieu clos du musée, s’enrouler sur eux-mêmes en vue de quelque conspiration secrète.

Accrochés au mur, deux réverbères font mine de s’embrasser. ANNIK WETTER

Si l’artiste a récupéré ces anciens luminaires auprès de municipalités – en cause, une directive européenne exigeant l’abandon des ampoules à la vapeur de sodium au profit des LED –, elle a conçu d’autres pièces entièrement. Comme ces deux regards circulaires en bronze qu’elle a disposés à chaque extrémité du mur, tout près des fenêtres. De loin, on croit qu’il s’agit de petits miroirs cerclés de métal; mais en réalité, ces hublots offrent de voir derrière la cloison. «À nouveau, j’aime rendre visibles les espaces cachés, sourit-elle. À travers ces regards, on peut observer le dos des expositions qui occupent les pièces attenantes.»

Fascinée par l’invisible, Lou Masduraud a fait des réseaux souterrains des villes un autre de ses dadas. Elle a notamment beaucoup étudié comment l’eau circule dans la cité: «Les systèmes élaborés par l’homme pour le vivre-ensemble me passionnent, explique celle qui est entrée en art par la musique. Souvent sise au centre des places publiques, la fontaine, par exemple, a servi au développement de la vie collective et demeure un symbole du pouvoir humain sur les ressources naturelles.»

Cette pièce trompe-l’œil: on dirait un miroir, mais il s’agit d’une ouverture permettant d’observer les coulisses du musée, derrière les cimaises. ANNIK WETTER

Sensualité assumée

L’an dernier, une résidence à Rome lui a permis d’approfondir ses recherches. Elle s’est inspirée de l’allée aux cent fontaines de la Villa D’Este, à Tivoli, pour concevoir une version contemporaine de ce long chemin bordé de mascarons de pierre qui crachent de l’eau. Huit blocs de cuivre se voient alignés dans l’espace d’exposition, munis de bouches desquelles ruisselle un filet d’onde, comme autant de baisers humides. La plasticienne a taillé ces orifices à la sensualité assumée dans le marbre ou le tuf, les munissant de dents en coquillage ou en perles, de piercings et de bijoux en strass.

«Aujourd’hui, le matériau hygiéniste par excellence est l’inox, souligne-t-elle. J’ai pris cette tendance à contre-pied avec le cuivre, qui, au contraire, marque beaucoup et se salit.» Sur la surface, elle a tracé des volutes en pointillé avec des rondelles de cornichon: l’oxydation du vinaigre a conféré aux arabesques une patine vert-de-gris. Pourvu d’un bac de récupération à ras le sol, le dispositif à l’architecture quasi communiste rappelle la pissotière, évocation renforcée par les mouchetures qui recouvrent le métal.

Cuivre toujours pour ces deux canalisations déposées au sol, dont les dimensions reprennent celles des rigoles qui courent sous les baies vitrées du Mamco. Remplies, elles aussi, d’eau, ces gouttières sont perturbées par la présence d’animaux, qui paraissent en organiser le sabotage: des gastéropodes et des coraux les ont envahies, imposant une forme de vie romanesque au sein d’éléments essentiellement fonctionnels.

La fontaine selon Lou Masduraud. ANNIK WETTER

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.