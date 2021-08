Les 24 Heures du stress – Au Mans, la réalité a une fois encore dépassé la fiction Le triple tenant du titre, Sébastien Buemi, qui se retrouve dernier après quelques centaines de mètres. L’immense favori, Toyota, qui tremble jusqu’à l’arrivée. Un Genevois, Louis Delétraz, dont l’équipier tombe en panne à quelques kilomètres du but: au Mans, rien n’est jamais joué. Jean-Claude Schertenleib Le Mans

Des mécaniciens se précipitent pour entretenir l'Oreca 07 Gibson du Team WRT pilotée par le Polonais Robert Kubica, le Suisse Louis Deletraz et le Chinois Yifei Ye. Keystone

Les 24 Heures du Mans ont servi de scénarii à de nombreuses productions, certaines plus intéressantes que d’autres.

Cette année encore, c’est un ancien réalisateur et producteur américain, Jim Glickenhaus, qui créait l’événement, en alignant avec succès ses propres voitures. Et, fidèle de l’épreuve, l’acteur Patrick Dempsey était présent à la tête de son équipe.

Mais au Mans, une fois le départ donné, le strass n’a plus sa place; c’est plutôt le stress qui prend le pouvoir parce que, dans cette course, on n’est jamais sûr de rien.

L’histoire est généreuse en retournements de situation et ce millésime 2021 n’a pas échappé à la règle. Enfin, à cette non-règle…