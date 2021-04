Hockey sur glace – «Hors-série», notre chronique spéciale LHC pour les play-off Au menu du premier numéro, au lendemain de la victoire des Lions dans l’acte I des quarts de finale, une histoire de «bourré» et un bourrin. Jérôme Reynard

Foot tennis au soleil

Les Lions sont arrivés à la Vaudoise aréna au compte-goutte, mercredi matin, au lendemain de leur victoire lors de l’acte I des quarts de finale des play-off face à Zurich (3-2 ap). Certains ont pris le petit-déjeuner au Sport café, le restaurant de la patinoire, d’autres l’avaient déjà fait chez eux. L’entraînement sur glace était optionnel; seuls neuf joueurs y ont participé. Christoph Bertschy, Joël Genazzi, Brian Gibbons et Ronalds Kenins ont opté pour une petite partie de foot tennis au soleil. Ambiance détendue.

Christoph Bertschy, Joël Genazzi, Brian Gibbons et Ronalds Kenins en action. JR

MacT l’avait-il senti?

Décisive mardi, la rocade Gibbons/Bertschy au sein des deux premières triplettes lausannoises sera-t-elle maintenue en vue du deuxième acte de jeudi au Hallenstadion? L’entraînement de mercredi n’a laissé filtrer aucune indication. Craig MacTavish non plus. Le coach s’est en revanche expliqué sur ce choix tactique, intervenu en cours de rencontre. «Il faut être ouvert aux ajustements lorsque les choses ne vont pas dans le sens que l’on pensait. Sur le moment, j’ai senti qu’il nous fallait un peu plus de constance dans la production offensive de nos deux premiers trios.» Cela a payé peu après la mi-match, lorsque Ronalds Kenins a inscrit le 2-1 sur un superbe service de Brian Gibbons.

La phrase

«J’ai déjà été une fois gardien. C’était après une saison, pour rigoler avec les coéquipiers, et j’étais bourré.»

C’est signé Robin Grossmann, interrogé au sujet d’éventuels réflexes nés d’une expérience passée, après son sauvetage de la 14e minute de jeu, alors que Zurich menait 1-0. «J’ai eu droit aux félicitations de Tobi (ndlr: Tobias Stephan)», a ajouté le défenseur au No 77.

Le sauvetage de Robin Grossmann. MySports

Tirez!

On ne prend pas trop de risques en disant que Rikard Grönborg avait sans doute donné pour consigne à ses joueurs de mettre un maximum de pucks sur le but défendu par l’excellent Tobias Stephan, lors de l’acte I. A la Vaudoise aréna, les ZSC Lions ont totalisé 40 tirs cadrés en 67 minutes de jeu, sans compter les 39 (!) tentatives bloquées par les Lausannois (6 par Heldner, 5 par Bertschy), les 2 poteaux enregistrés (14e Prassl, 57e Roe) et 12 essais non-cadrés. C’est ce qu’on appelle tirer à vue.

L’oeil de l’expert

Pénalisé pour avoir chargé Dario Trutmann contre la bande à la 55e minute de jeu (2’+10’), Cody Almond sera-t-il suspendu? «Je serais surpris du contraire, s’avance l’ancien arbitre professionnel Stéphane Rochette. Je ne qualifierais pas ce geste d’assassinat, mais Almond inflige à Trutmann un cross-check dans le bas du dos alors que ce dernier est vulnérable, en déséquilibre, car en train de dégager le puck. Heureusement que le défenseur zurichois parvient à se tourner pour éviter de heurter la bande la tête la première. J’imagine une sanction de catégorie I, soit une suspension de un à deux matches.»

Par ailleurs, le geste du No 89, à ce moment-là de la rencontre (2-2), aurait pu coûter cher à son équipe.

La charge de Cody Almond. MySports

Le chiffre: 37,29%

Si le LHC veut à l’avenir un peu moins subir le jeu que mardi dans cette série, il a intérêt à gagner en efficacité aux engagements, où ses spécialistes n’ont pas touché le puck lors de l’acte I. Denis Malgin (3/15), Josh Jooris (6/17) et Cory Emmerton (9/18) ont en effet été surclassés par Garrett Roe (84,21%) et Marcus Krüger (70%) dans ce domaine. Au final, les Lions vaudois n’ont remporté que 37,29% des face-offs. Trop peu.

La chute

Imaginez l’explosion qu’aurait déclenché le but de la victoire de Denis Malgin (67e 3-2), mardi, dans une Vaudoise aréna archi-comble! Maxime Noreau, lui, aurait paru tout aussi emprunté.

On a aimé

Charles Hudon, buteur (19e 1-1) et provocateur.

On a moins aimé

Ken Jäger, pas au niveau dans ce premier acte.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.