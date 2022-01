Journalistes assassinés – Au Mexique, l’épineuse question de l’impunité et des mobiles Des journalistes mexicains étaient rassemblés ce mardi à Tijuana. Ils réclamaient justice après le meurtre la veille d’un de leur collègue photographe dans cette même ville située à la frontière américaine.

Un mémorial installé en août à Veracruz après le meurtre du journaliste Jacinto Romero Flores. AFP

Des journalistes se sont rassemblés mardi à Tijuana dans le nord-ouest du Mexique pour réclamer justice après le meurtre la veille d’un de leur collègue photographe, un homicide qui repose la question de la lutte contre l’impunité et des mobiles du crime.

Spécialiste des affaires policières, Margarito Martinez, 49 ans, a été tué par balle lundi à la mi-journée en sortant de chez lui dans la principale ville frontière avec les États-Unis. «Il pourrait s’agir de problèmes personnels entre voisins», a indiqué lundi la police locale dans un communiqué. «Je ne peux écarter aucune piste d’enquête», a ajouté mardi en conférence de presse le procureur de l’État de Californie, Hiram Sanchez Zamora. L’arme du crime avait déjà été utilisée pour cinq autres homicides, a-t-il ajouté. À ses côtés, des journalistes ont réclamé justice pour leurs collègues assassinés dont le photographe.

7 journalistes tués au Mexique l’an passé

La victime avait demandé en décembre son «inclusion» à un «mécanisme de protection» des journalistes, a indiqué l’ONG Yosisoyperiodista ("Moi, je suis journaliste"). «Notre collègue avait exprimé sa préoccupation et sa peur pour sa sécurité», menacée par des «groupes criminels» présumés, selon l’ONG. Le journaliste collaborait avec l’hebdomadaire Zeta et le quotidien La Jornada, ainsi qu’avec des médias internationaux en reportage à Tijuana, une ville qui a donné son nom à un puissant cartel de la drogue.

«Nous sommes à la frontière la plus violente et la plus proche des États-Unis, où il y a beaucoup d’incidents», a déclaré à l’AFPTV le directeur d’une association de journalistes, Jose Angel Inzounza, lors de la manifestation mardi à Tijuana. «Généralement ces cas restent impunis. Au niveau mondial nous avons le déshonneur d’occuper le deuxième rang des pays les plus risqués pour exercer le journalisme», a-t-il ajouté. Une centaine de journalistes ont été tués depuis 2000, d’après des chiffres de la Commission des droits de l’homme. Au moins sept journalistes ont été tués en 2021, d’après un décompte de l’AFP, en tentant d’établir si la victime était bien un ou une journaliste encore en activité et si elle avait été tuée à cause de sa profession.

L’ombre du «crime organisé»

C’est le cas dans l’État du Veracruz (sud-est), où un journaliste, José Luis Gamboa, a été retrouvé mort poignardé le 10 janvier, ont indiqué lundi plusieurs sources. Reporters sans frontière et la Commission d’État pour la protection des journalistes ont demandé aux enquêteurs de prendre en compte son statut de journaliste. «Gamboa avait dénoncé et critiqué fortement les autorités locales pour leur relation avec le crime organisé», d’après RSF. Sur son compte suivi par 1070 abonnés, la victime se présentait comme le «directeur général» de plusieurs publications en ligne (Inforegio, La Noticia y el Regional del Norte").

Dans l’un de ses derniers articles fin décembre -en fait un long éditorial-, José Luis Gamboa dénonçait des acteurs politiques «liés au crime organisé» et les dangers qui pèsent sur les journalistes. Il ne collaborait à aucun autre média, de source locale. Le président de la République Andres Manuel Lopez Obrador a promis des informations sur «les mobiles de ces assassinats» dans un rapport sur la sécurité qui sera présenté jeudi.

En réponse à une question mardi matin, le président a écarté la possibilité que ses propres critiques envers certains médias mettent en danger les journalistes: «C’est une spéculation incorrecte».

90% des crimes envers les journalistes impunis au Mexique

Deux hommes ont été condamnés en 2020 et 2021 pour le meurtre en mai de 2017 du journaliste Javier Valdez, spécialiste des cartels de drogue et également correspondant de l’AFP dans l’État du Sinaloa.

«C’est une condamnation importante car elle crée un précédent», avait réagi sa veuve Griselda Triana, après la condamnation à plus de 32 ans de prison d’un des auteurs du meurtre en août 2021. Un prix Breach-Valdez --promu par l’Unesco, l’AFP et plusieurs ambassades européennes-- doit être de nouveau décerné en 2022 en l’honneur de Javier Valdez et de Miroslava Breach.

Miroslava Breach a été abattue en mars 2017 de huit balles dans la tête dans l’État du Chihuahua (nord). Elle avait publié dans le quotidien La Jornada un article affirmant que des criminels appartenant à diverses organisations cherchaient à se présenter aux élections locales. Le prix, qui récompense des journalistes mexicains d’investigation, avait été mis entre parenthèses pendant deux ans en raison de la pandémie de coronavirus.

AFP

