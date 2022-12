Qatar 2022 – Au milieu du désert et des boutiques, la (sur)vie du hockey qatarien Sa patinoire à la glace molle, sa draft de 70 joueurs et même son hockeyeur suisse: la discipline existe aussi à la sauce de l’émirat. Florian Vaney - Doha

Au Qatar, le hockey sur glace est surtout un sport d’Occidentaux de passage. Qatar Oryx Ice Hockey

Le site de la ligue qatarienne de hockey sur glace offre des possibilités… étonnantes. Vous en avez marre de voir ce diable de numéro 32 des Silver Surfers s’en sortir sans pénalités pour ses obstructions manifestes à répétition? Envoyez un mail au boss, avalez éventuellement quelques fiches de théorie et ça y est: vous voilà arbitre. Vous ne supportez plus les trouées du gardien des Ice Cats, plus engourdi que félin sur ses appuis? Créez votre compte, inscrivez-vous pour le prochain match et l’affaire est dans le sac: vous êtes gardien des Ice Cats. Ça paraît trop simple? Peut-être. Mais sans cette facilité d’accès, le sport de puck n’existerait pas à Doha.