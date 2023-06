Drame – Au moins 10 morts dans un accident de la route au Canada La police canadienne a fait état d’une «très grave collision» sur une autoroute du centre du pays, jeudi. Il y a moins au moins dix morts.

Selon les médias canadiens, l’accident concerne un camion semi-remorque et un mini-van. (Image prétexte) AFP

Au moins 10 personnes sont mortes jeudi dans un accident entre un semi-remorque et une camionnette transportant des personnes handicapées dans le centre du Canada, selon des médias locaux. Le bilan pourrait s’alourdir compte tenu de la gravité de l’accident, certains médias, comme le journal local «Winnipeg Free Press», évoquant déjà 15 morts.

La police, qui n’a pas répondu dans l’immédiat aux sollicitations de l’AFP, a expliqué sur Twitter intervenir «sur les lieux d’une très grave collision» près de la ville de Carberry, dans la province du Manitoba. Et les hôpitaux de la région ont confirmé «qu’une intervention auprès d’un grand nombre de victimes (était) en cours» et que tous les établissements étaient en alerte, le code orange ayant été activé.

Les pompiers de Brandon, une ville de taille moyenne située non loin, ont indiqué que l’accident impliquait un camion semi-remorque et un mini-van spécialisé dans le transport de personnes handicapées.

«Surréaliste»

«C’était vraiment, vraiment surréaliste de voir l’ampleur de l’accident. Je n’avais jamais vu ça», a décrit à l’AFP Nirmesh Vadera, arrivé à proximité peu de temps après l’incident. Selon cet homme, qui travaille dans un hôtel-restaurant d’autoroute et contacté par téléphone par l’AFP, de nombreux véhicules de secours se trouvent sur place, tout comme deux hélicoptères. Des dizaines de personnes sont déployées sur les lieux.

À cette intersection entre l’autoroute transcanadienne et une route provinciale à environ deux heures de Winnipeg -- la capitale du Manitoba --, un semi-remorque était visible couché sur le bas-côté et un peu plus loin une camionnette était en flammes, a-t-il encore raconté. Beaucoup de fumée était visible autour du lieu du crash qui est survenu autour de midi (19H00, heure suisse).

«Les nouvelles en provenance de Carberry, au Manitoba, sont tragiques», a déclaré le premier ministre Justin Trudeau sur Twitter. «J’offre mes plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu un proche aujourd’hui, et les blessés sont dans mes pensées. Je ne peux imaginer la douleur que vous ressentez, mais les Canadiens sont là pour vous», a-t-il ajouté.

«Cœur brisé»

«J’ai le cœur brisé en apprenant la nouvelle de l’accident tragique survenu près de Carberry. J’adresse mes plus sincères condoléances à toutes les personnes concernées», a tweeté la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson.

La police a demandé aux automobilistes d’éviter le secteur et de laisser passer les véhicules d’urgence. L’autoroute est coupée dans les deux sens, ont précisé les autorités. «Il y avait des gens partout, certains semblaient recevoir des soins médicaux… La situation semblait très grave», a raconté Josh Carson, un camionneur, à la télévision Global news.

Ce drame fait tragiquement écho à un accident survenu en 2018 dans la province voisine de la Saskatchewan. Quinze personnes avaient été tuées lors d’une collision entre un camion et un car transportant de jeunes joueurs de hockey sur glace, le sport national.

