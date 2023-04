États-Unis – Au moins 21 morts dans des tornades et de violentes tempêtes Les tornades qui ont traversé le sud et le centre des Etats6Unis ont fait au moins 21 morts, selon un dernier bilan des autorités.

Little Rock, la capitale de l’Arkansas, a été durement frappée. Getty Images via AFP

Au moins 21 personnes sont mortes dans le sud et le centre-est des États-Unis lors du passage de tornades et de violentes tempêtes qui ont mis maisons et commerces en pièces, selon un nouveau décompte des autorités samedi.

Le Tennessee déplore notamment sept décès dus aux fortes intempéries, tous survenus dans le comté de McNairy, à l’est de Memphis, a indiqué à l’AFP Maggie Hannan, porte-parole de l’agence de gestion des catastrophes de l’État. Ils s’ajoutent aux 14 autres victimes dans les États de l’Arkansas, du Mississippi et de l’Alabama, dans le sud, ainsi que dans ceux de l’Indiana et de l’Illinois, dans le centre-est du pays.

Little Rock, la capitale de l’Arkansas, a été durement frappée. Les habitants se sont réveillés avec des voitures retournées, d’immenses arbres déracinés, des poteaux téléphoniques brisés ou encore des maisons éventrées. Au moins cinq personnes sont mortes dans cet État, selon sa gouverneure, Sarah Huckabee Sanders.

«Nous savons que beaucoup de personnes ont dû être déplacées et sont à la recherche d’un refuge», a détaillé le maire de Little Rock, Frank Scott Jr. La ville de Wynne, dans le nord-est de l’État, a elle été «en gros coupée en deux par les dégâts d’est en ouest», a expliqué la maire Jennifer Hobbs auprès de CNN.

Sarah Huckabee Sanders, qui a précisé samedi avoir discuté avec le président Joe Biden de la situation, avait déclenché l’état d’urgence la veille et déployé une centaine de gardes nationaux. Les autorités du Mississippi ont de leur côté rapporté un mort et plusieurs blessés dans le comté de Pontotoc à environ 200 km au sud de Memphis. Une personne âgée a en outre été tuée dans l’Alabama lorsqu’une tornade s’est abattue sur sa maison, ont détaillé les autorités de la ville de Huntsville, près de la frontière avec le Tennessee.

650’000 foyers sans électricité

Dans le nord du pays, dans la petite ville de Belvidere, à l’ouest de Chicago dans l’État de l’Illinois, une partie du toit et de la façade de l’Apollo Theatre s’est effondrée en plein concert d’un groupe de heavy metal en raison du passage d’un violent orage. Shawn Schadle, chef des pompiers de Belvidere, a fait état d’un mort et de 28 blessés dont cinq hospitalisés pour des blessures graves.

Des images de télévision ont montré des spectateurs blessés être évacués sur des brancards et, sur les réseaux sociaux, des photos ont montré dans la salle un amoncellement de débris arrivant à la taille et un trou béant dans le toit. Dans le comté de Crawford, trois personnes ont été tuées par l’effondrement d’une maison, a déclaré le porte-parole de l’Agence de gestion des urgences de l’Illinois, Kevin Sur. Dans l’État voisin de l’Indiana, trois personnes ont été tuées par une tempête dans le comté de Sullivan, d’après les autorités, citées par plusieurs médias américains.

Plus de 650’000 foyers étaient privés d’électricité samedi dans l’Ohio, la Pennsylvanie, le Tennessee, le Kentucky et la Virginie-Occidentale, selon le site américain PowerOutage.

25 morts dans le Mississippi la semaine dernière

Le service météorologique national a par ailleurs mis en garde contre des vents violents, de potentielles tornades et de fortes tempêtes qui pourraient frapper samedi le nord-est du pays, notamment l’Ohio, la Pennsylvanie et l’État de New York, avec des rafales pouvant atteindre jusqu’à 95 km/h.

Les tornades, phénomènes météorologiques aussi impressionnants que difficiles à prévoir, sont courantes sur le territoire américain, notamment dans le centre et le sud du pays. Il y a une semaine, une tornade a balayé le Mississippi, tuant 25 personnes et provoquant d’immenses dégâts matériels. Le président Joe Biden s’est rendu sur place vendredi. En décembre 2021, environ 80 personnes ont perdu la vie après le passage de tornades dans le Kentucky.

