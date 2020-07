Mexique – Au moins 24 morts dans l’attaque d’un centre de désintox Des individus ont ouvert le feu mercredi dans un centre de désintoxication d’Irapuato, dans le centre du Mexique. Ils ont pris la fuite après leur carnage.

Image d’archive après une précédente fusillade à Irapuato le 6 juin 2020. KEYSTONE

Une attaque armée a fait au moins 24 morts et 7 blessés mercredi dans un centre de désintoxication pour toxicomanes d’Irapuato, dans l’État mexicain de Guanajuato (centre), selon les autorités locales.

«Des individus sont arrivés à bord d’un véhicule de couleur rouge, nous n’avons pas beaucoup de détails. Selon un bilan préliminaire, il y a 24 personnes sans vie et 7 blessés», a déclaré à la presse le responsable de la Sécurité publique d’Irapuato, Pedro Cortés.

Selon les premières informations, les hommes armés se sont déployés sur les lieux, ont forcé les victimes à se coucher par terre et les ont abattues. Les autorités sont à la recherche du véhicule à bord duquel les tueurs sont arrivés.

Violence

L’État de Guanajuato, qui est l’un des principaux centres industriels du Mexique, avec notamment de grandes usines de constructeurs automobiles, est durement frappé par la violence liée au crime organisé.

Des organisations criminelles comme le cartel de Jalisco Nueva Generacion et le cartel de Santa Rosa de Lima sont actives dans cet État, où elles se livrent, en plus du narcotrafic, à des activités comme l’extorsion, les enlèvements et le vol de carburant.

Le 21 juin, les autorités ont annoncé l’arrestation de 26 personnes soupçonnées d’appartenir au cartel de Santa Rosa de Lima. Cette annonce a déclenché des blocages de routes et des incendies de véhicules dans les villes de Celaya, Salamanca et Villagran.

Après une journée de violences, le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré que le gouvernement ne permettrait pas que le Mexique «tombe dans l’anarchie et le désordre».

( AFP/NXP )