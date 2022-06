Accueil de jour dans le canton de Vaud – Au moins 4000 enfants attendent une place en crèche Que ce soit à Morges, La Sarraz, Bussigny ou Lausanne, des milliers de parents sont démunis. Dans le parascolaire aussi, la pression est forte. Marie Maurisse Paul Ronga

Les chances d’obtenir une place en crèche et la participation financière des parents varient fortement d’une commune vaudoise à une autre. En photo: une crèche lausannoise. Odile Meylan

À quelques jours des vacances, des milliers de familles vaudoises ne sont pas prêtes à se détendre: elles ne savent toujours pas qui va garder leur enfant à la rentrée. À Vevey et alentour, 572 bébés étaient sur liste d’attente en avril pour une place en crèche. À Pully, c’est 515 – il faut désormais près de deux ans en moyenne pour y accéder. À Gland, il est désormais presque impossible d’accéder à la nurserie plus de deux jours consécutifs – avis aux parents qui souhaiteraient travailler à plus de 40%…