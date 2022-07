Crise migratoire – Au moins 5 migrants morts noyés au large de Porto Rico Suite au drame annonce ce jeudi par les garde-côtes américains, les autorités poursuivaient les recherches dans l’espoir de trouver d’éventuels rescapés.

Un bateau transportant des migrants en approche de Miami en Floride (Photo du 7 mars 2022). AFP

Au moins cinq personnes sont mortes noyées et 66 autres ont été sauvées après qu’un bateau suspecté d’appartenir à des passeurs les a laissées dans les eaux entre la République dominicaine et Porto Rico, ont annoncé jeudi les garde-côtes américains.

Les secours poursuivent les recherches pour retrouver d’éventuels survivants autour d’une réserve naturelle de l’île de Mona, à environ 70 km à l’ouest des côtes de Porto Rico. Les cinq cadavres ont été retrouvés dans l’eau, ont indiqué les garde-côtes américains, qui ont précisé que deux mineurs se trouvaient parmi les 66 personnes secourues. Le nombre total de personnes présentes à bord du bateau et leur nationalité n’ont pas été communiqués.

Des dizaines de personnes sont mortes dans les Caraïbes ces derniers mois en tentant de rejoindre les États-Unis -- Porto Rico étant un territoire américain. Une grande partie des victimes des récentes tragédies venaient d’Haïti, l’un des pays les plus pauvres du continent américain et en proie à une profonde crise politique, économique et sécuritaire.

Dimanche, 17 migrants haïtiens sont morts et 25 ont été secourus après le chavirement de leur embarcation près des Bahamas alors qu’ils tentaient, selon les autorités, de rejoindre la Floride. Les courants marins sont puissants dans le canal de la Mona, qui sépare Porto Rico d’Hispaniola, l’île où se trouvent Haïti à l’ouest et la Républicaine dominicaine à l’est. En mai, 11 migrants étaient morts dans cette zone après le chavirage de leur bateau.

