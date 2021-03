Somalie – Au moins dix morts après l’explosion d’un véhicule à Mogadiscio Le bilan pourrait s’alourdir après un attentat contre un restaurant perpétré avec un tricycle motorisé rempli d’explosifs, vendredi à Mogadiscio.

Les islamistes somaliens shebab commettent régulièrement des attentats dans la capitale somalienne Mogadiscio. (Image prétexte) AFP

Plus de dix personnes ont été tuées vendredi soir par l’explosion d’un véhicule piégé, revendiquée par les islamistes shebab, contre un populaire restaurant de la capitale somalienne Mogadiscio, a annoncé la police.

Selon le porte-parole de la police, Sadick Dudishe, l’attentat contre le restaurant a été perpétré avec un «rickshaw» (tricycle motorisé), doté d’un plateau de transport de marchandises chargé d’explosifs. «Les terroristes (…) ont visé un restaurant fréquenté par des civils. Dix personnes ont été tuées et 30 autres ont été blessées», a-t-il déclaré à la presse.

Un responsable sécuritaire et une source médicale n’ont pas exclu que le bilan puisse être plus élevé. «L’explosion a été très forte et a causé des destructions importantes et fait des victimes civiles. Les opérations sont toujours en cours pour établir le bilan exact des victimes», a déclaré le responsable sécuritaire, Mohamed Osman, faisant également état d’un bilan initial de 10 morts. «Il se pourrait qu’il y ait plus de victimes, mais c’est difficile à dire pour le moment», a-t-il ajouté.

Attentats réguliers

Le patron d’un service d’ambulances a de son côté indiqué que le décès de 20 personnes avait été confirmé. «Nos équipes sur le terrain ont confirmé la mort de 20 personnes, 30 autres ont été blessées», a déclaré le directeur du service d’ambulances Amin de Mogadiscio, Abdikadir Abdirahman.

Les islamistes somaliens shebab, qui commettent régulièrement des attentats dans la capitale somalienne, ont revendiqué l’attentat. Les shebab mènent depuis des années une rébellion pour renverser le fragile gouvernement somalien, soutenu à bout de bras par la communauté internationale. Ils ont été chassés de Mogadiscio en 2011 par la force de l’Union africaine (UA), l’Amisom, mais contrôlent toujours de larges portions de la Somalie, qui a sombré dans le chaos depuis 1991.

AFP