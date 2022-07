États-Unis – Au moins trois morts après des inondations dans le Kentucky Les pluies torrentielles dans l’État américain du Kentucky ont provoqué des inondations qui ont causé la mort d’au moins trois personnes et d’autres personnes sont portées disparues.

Le gouverneur a déclaré l’état d’urgence dans une poignée de comtés, et quatre hélicoptères de la garde nationale, ainsi que des bateaux semi-rigides, ont été déployés pour aider aux opérations de secours. Ici une vue aérienne de Jackson. AFP

Au moins trois personnes sont mortes à la suite de pluies torrentielles qui ont provoqué d’immenses inondations dans l’est de l’État américain du Kentucky, a annoncé son gouverneur, qui craint que le bilan n’augmente encore.

«Nous assistons à l’une des pires et des plus dévastatrices inondations dans l’histoire de l’est du Kentucky», a déclaré le gouverneur Andy Beshear devant des journalistes. «Il y a beaucoup d’habitants de l’est du Kentucky sur leur toit, qui attendent d’être secourus.» Il a plus tard indiqué que trois décès, dont celui d’une femme de 81 ans, avaient été confirmés, et qu’il s’attendait à un bilan du nombre de morts «à deux chiffres». Un certain nombre de personnes sont portées disparues.

20 centimètres de pluie en 24 heures

Dans la région autour de Jackson, certaines routes sont devenues des rivières, avec des voitures abandonnées ça et là. En bas des petites vallées entourées de forêts, les terres étaient inondées jeudi d’une eau boueuse marron clair qui ne laissait dépasser à certains endroits que les toits des bâtiments et les arbres. Certaines régions du Kentucky ont reçu quelque 20 centimètres de pluie en 24 heures.

Le gouverneur a déclaré l’état d’urgence dans une poignée de comtés, et quatre hélicoptères de la garde nationale, ainsi que des bateaux semi-rigides, ont été déployés pour aider aux opérations de secours. «Beaucoup de gens ont besoin d’aide», a déclaré le gouverneur. «Et nous faisons de notre mieux pour atteindre chacun d’entre eux.»

25’000 personnes sans électricité

Mais «la situation est difficile», a-t-il reconnu. «Des centaines de personnes vont perdre leur maison et cela va être un nouvel événement nécessitant non pas des mois, mais probablement des années, pour que les familles reconstruisent et s’en remettent.» Quelque 25’000 personnes sont sans électricité, certains sans eau courante, dans l’État, a-t-il fait savoir.

Le président Joe Biden a été tenu au courant de la situation, a dit sa porte-parole Karine Jean-Pierre. La responsable de l’agence américaine de gestion des catastrophes (FEMA), Deanne Criswell, doit se rendre sur place vendredi.

AFP

