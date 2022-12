RDC – Au moins une centaine de morts à Kinshasa dans des inondations Des inondations, dues à de fortes pluies, ont fait au moins une centaine de morts à Kinshasa et ont également causé d’importants dégâts matériels.

La pluie tombée en abondance durant la nuit a paralysé la capitale congolaise. (Image d’illustration) AFP

Des inondations provoquées par de fortes pluies ont fait «une centaine de morts» mardi à Kinshasa, selon un bilan provisoire évoqué dans la soirée par la télévision officielle RTNC (Radio-Télévision nationale congolaise). Un précédent bilan obtenu par l’AFP auprès de la police de Kinshasa faisait état d’au moins 55 morts. Certains médias congolais avancent des bilans, non confirmés officiellement, de quelque 120 ou 140 morts.

À l’issue d’une réunion de crise, le ministre de l’Intérieur, Daniel Aselo, a par ailleurs annoncé qu’un deuil national de trois jours était décrété à partir de mercredi, selon une déclaration transmise par les services du premier ministre. Les inondations ont également causé d’importants dégâts matériels et submergé en début de matinée jusqu’aux grandes rues du centre de la mégapole d’environ 15 millions d’habitants.

Selon les autorités, les victimes se comptent dans différents quartiers et communes de la ville, notamment dans des vallées où des habitations ont été détruites par des glissements de terrain. Parmi les morts figurent neuf membres d’une même famille, dont de jeunes enfants, tués dans l’effondrement de leur maison dans la commune de Ngaliema de Kinshasa. Un journaliste de l’AFP avait vu dans la matinée leurs corps alignés sur le sol après avoir été extraits des décombres.

«Le mur s’est effondré»

«Vers 04h00 du matin, nous avons été réveillés par l’eau qui s’est introduite dans la maison», a témoigné un parent de la famille. «Nous avons canalisé l’eau et, pensant qu’il n’y avait plus de danger, nous sommes retournés dans la maison pour dormir, nous étions trempés», a-t-il ajouté. La famille s’est recouchée et «juste après, le mur s’est effondré».

La pluie tombée en abondance durant la nuit a paralysé la capitale congolaise. La pluie a notamment provoqué un glissement de terrain dans un quartier périphérique, coupant net la route nationale 1 qui mène vers l’ouest. «Dans l’érosion, des résidences ont été emportées», a déclaré sur place à des journalistes le premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, en évoquant «une vingtaine de morts». «Les recherches dans les décombres» continuent, a-t-il dit.

Cette route, essentielle à l’approvisionnement de la ville, relie la capitale au port fluvial de Matadi, entre Kinshasa et l’océan Atlantique. Cet affaissement de la chaussée s’est produit dans la commune vallonnée de Mont-Ngafula, où de fréquents éboulements sont provoqués par les pluies et aggravés par une urbanisation anarchique.

«Des travaux de remblaiement ont déjà démarré», a précisé le premier ministre. Selon lui, les petits véhicules pourraient être en mesure d’emprunter la route dans les 24 heures. Pour les camions, il faut «des travaux de génie civil qui peuvent prendre trois à quatre jours», a-t-il estimé.

«Une catastrophe»

En ville, les petites rivières, canaux et égouts ont débordé, inondant les rues y compris dans la Gombe, une des 24 communes de la ville-province, qui est généralement la plus épargnée par les galères quotidiennes des Kinois, entre manque d’électricité, amoncellement d’ordures et inondations récurrentes. Ce quartier abrite notamment les ministères et ambassades.

En novembre 2019, une quarantaine de personnes avaient trouvé la mort à Kinshasa, victimes de pluies diluviennes qui avaient provoqué inondations et glissements de terrains. Mont-Ngafula avait été l’une des communes les plus touchées.

AFP

