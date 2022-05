Le coup de fourchette – Au Mont-Vully de Lugnorre, on mange aussi avec les yeux Anciens patrons de l’Hôtel de l’Ours, les Mao ont repris l’hôtel de Lugnorre (FR) en 2021. Sébastien Galliker

Après dix-huit ans à l’Hôtel de l’Ours de Sugiez, Martin et Catherine Mao ont racheté l’Hôtel-restaurant Le Mont-Vully, début 2021. JEAN-PAUL GUINNARD

À quelques pas du sommet, la magnifique terrasse de l’Hôtel-restaurant Le Mont-Vully domine tout le lac de Morat. Il s’agit là d’une première invitation à s’installer sur le vaste espace en plein air ou en salle si la météo s’y prête mieux. L’incroyable choix de vins, de ce coin de vignoble intercantonal mais aussi de Suisse et du monde, en est une autre. Pour l’apéritif, un traminer des vignerons Schmutz de Praz était idéal. En deux langues, l’accueil de Martin et Catherine Mao et leur équipe finit de convaincre de passer à table.