Sélection – Au Montreux Jazz, de la chair fraîche à plein tube Jouant à plein la carte de la pop électronique anglo-saxonne, le festival présente un lot impressionnant de nouvelles vedettes. Zoom sur six têtes couronnées qui n’ont pas encore la longévité de Bob Dylan. Francois Barras

À 23 ans, Lil Nas X est devenu une icône pop et queer aux États-Unis et dans le reste du monde. Il sera à Montreux le 4 juillet. KEYSTONE

Les légendes au Stravinski, les nouvelles tendances au Lab: entre les deux salles payantes du Montreux Jazz, la formule est affirmée – et affermie – depuis des années que l’évolution numérique de l’industrie musicale a rendu plus versatiles et rapides les ascensions vers la gloire pop. À ce registre, parmi une avalanche de noms qui ne parleront pas forcément au très grand public, se cachent des vendeurs maous – en tout cas des recordmen mondiaux au rayon des chiffres de l’écoute en ligne. Sélection parmi les 32 soirées à suivre du 30 juin au 15 juillet prochain.

Lil Nas X

En deux albums, le prodige de 23 ans s’est imposé en affranchi des codes, des genres et des styles: rap, trap, electropop, rock, il se saisit de tout et même de la country dont il réinventait le décorum redneck en rodéo queer dans la vidéo qui le rendit célèbre, «Old Town Road» en 2019. Plus clinquant que jamais, l’ambitieux «Montero» l’a propulsé parmi les étoiles de la pop US. Sans aucun doute le concert le plus attendu du Montreux Jazz 2023.

Ava Max

Dans le long défilé des reines de la pop américaine, l’Américaine est actuellement au sommet du podium. Produits ultracalibrés pour la danse et les clubs, ses deux albums perpétuent la formule développée par Lady Gaga, Sia et autre Dua Lipa… et même la brave Bonnie Tyler, dont Ava Max dévalise joyeusement «If you Were a Woman (and I Was a Man)» pour polir son «Kings & Queens». Son hit «Sweet and Psycho» dépasse le 1,4 milliard d’écoutes sur Spotify, mais elle jouera au Lab.

Maluma

Ricky Martin 2.0, le Colombien partage avec Bad Bunny le trône de roi du reggaeton. En quelques années, le genre au croisement des rythmiques latinos et des épaisses productions rap et electro est devenu standard bien au-delà de sa zone d’extraction. Dans des clips remplis de soleil et de fesses aux strings minimalistes, Maluma promène son beau grain de voix et de peau et fait danser la planète, du moins un gros bout.

Jon Batiste

Nouveau nom de la soul américaine dans la tradition de Stevie Wonder, Prince et autres Bruno Mars, Jon Batiste cumule les casquettes et les récompenses depuis qu’il a mis son piano à son propre compte. Chanteur mais aussi danseur et comédien, cador jazz qui ne boude pas la pop, il a emballé les États-Unis avec «We are», couronné album de l’année aux Grammy Awards 2022. Le showman s’est vu offrir carte blanche au MJF (et dix jours en famille à l’hôtel). Il sera au minimum le 9 juillet au Stravinski, avec Jacob Collier, autre virtuose.

Wet Leg

Bonne nouvelle: Level 42 n’est plus le seul groupe que l’île de Wight a offert au monde! Wet Leg continue de séduire un public toujours plus large, appâté par la sèche et fraîche indolence de son rock neogarage marqué par les Breeders. Sur ses 32 plateaux en 16 jours, le MJF ne compte que deux soirées rock: Iggy Pop au Strav et Wet Leg au Lab. À rater d’autant moins que les deux musiciennes sont sur la même affiche qu’Idles, autres Britanniques en feu.

Caroline Polachek

Caroline Polacheck avait deux mois en août 1985 au moment de la sortie de «Running up that Hill», et sans doute que le tube de Kate Bush a marqué l’inconscient de la New-Yorkaise. C’est peu dire que cet univers synthétique-onirique hante celui de la jeune compositrice, venue de la pop très indépendante et jouant au carrefour des disciplines (elle a composé pour des défilés et des ballets) et des collaborations – Christine & the Queens, notamment.

