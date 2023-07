Les expositions de l’été – Au Musée Jenisch, l’arbre cache la forêt À l’exception des salles réservées à ses collections, l’institution veveysanne est tout entière vouée à la nature… en présentant trois expositions. Florence Millioud

Les salles d’expositions temporaires regardent grandir les arbres, leur sensibilité, leur vulnérabilité, en traversant les âges et les styles artistiques. Julien Gremaud/Musée Jenisch

Il est clair que, sur l’affiche des nouvelles expositions du Musée Jenisch, la nature est gagnante. Elle se répand, les pieds dans l’eau, la tête dans le ciel, plus vivifiante et plus abondante encore que deux poumons remplis d’air. Sauf qu’avec l’auteur de ce fusain, le Vaudois Marc De Bernardis, l’ambiguïté rôde toujours, laissant poindre les marques d’inquiétude. Alors… il se pourrait bien que ces branchages, que ces feuillages diaphanes ne soient que le négatif d’une forêt. Que le souvenir d’une végétation, même si l’œuvre se nomme «Résilience»!

Une force, naturelle, morale, qui vient sous-titrer les trois expositions à voir dans l’institution veveysanne, toutes, mais chacune dans leur genre, vouées à la nature. Ou tout l’art de conjurer l’agencement du musée, qui ne plaide pas pour la fluidité!

Les arbres: «Gardiens du silence»

1 / 5 L’arbre est aussi matière pour les artistes et, en particulier pour l’Italien Giuseppe Penone, qui a axé ses recherches artistiques autour de sa croissance. Julien Gremaud/Musée Jenisch

En soi, une exposition sur cette nature plus présente que jamais dans nos discussions et pensées n’a rien d’original! Le Musée Jenisch n’est pas le premier au monde à faire miroiter le débat environnemental dans des œuvres d’art. Politiques ou pas. Lanceuses d’alerte ou pas.

La sève de «Gardiens du silence» est autre. En plus de se concentrer sur les arbres, l’exposition s’en remet au soft power, à cette puissance douce qu’est l’art… capable de beauté, d’eurythmie, de grâce. Et elle fait parler les poètes: ils sont sept auteurs romands à avoir reçu commande d’un texte pour cette exposition et une publication. Alors, bien sûr, le compteur remonte loin, en des temps où ces valeurs primaient. Et tout de suite, aux cimaises, on voit Dürer ou Rembrandt, gravant la majesté d’une nature intouchable. C’est elle qui coiffe l’humain, petite chose submergée par son immensité. L’arbre est sujet, l’exubérance… une esthétique et les couleurs importent si peu.

Comme si toute l’exposition, des pages les plus anciennes jusqu’aux pièces créées pour l’occasion, amenait à intérioriser le rapport à l’arbre. Symbolique, généalogique, mythologique. Sacré! Ou encore miroir, refuge, source d’inspiration. Hétéroclite, en passant des branches diaboliques de Gustave Doré aux traits acérés de Giacometti, d’une stature arborescente de Miriam Cahn aux silhouettes calcinées saisies par l’objectif de Catherine Gfeller, c’est peu dire que cette forêt oxygène!

Astrid de La Forest: la nature, héroïne vivante

1 / 5 L’artiste française Astrid de La Forest figure dans l’exposition «Gardiens du silence» et à l’étage du Musée, où le Pavillon de l’estampe est entièrement consacré à son travail. Réalisé pour l’événement veveysan, le polyptyque en cinq parties fait le lien entre l’exposition collective et sa rétrospective. Julien Gremaud/Musée Jenisch

Quand elle dit que «l’inspiration, c’est du sérieux!» Astrid de La Forest pèse vraiment ses mots. Elle fait de même avec ses gestes qu’elle confie au papier. Familiers et, à la fois, synthèses d’une silhouette végétale, animale et plus rarement humaine, on dirait des ombres portées d’une chèvre, d’un pin. D’un singe. Ou… seraient-elles l’ultime souffle d’un souvenir refusant de disparaître? L’écriture de la Française porte la mémoire en elle, mais alliée à l’essentiel, à l’essence de la nature, elle vient exploser dans notre présent avec une réelle force narrative.

«L’art, c’est ma manière d’être face au monde. Une grande partie de l’art, aujourd’hui, est contre le monde.» Astrid de La Forest, artiste

Autant dire qu’au Pavillon de l’estampe (cet espace béni du Musée Jenisch), les travaux de la première femme assise sur le fauteuil des graveurs à Académie des beaux-arts résonnent plus fort que n’importe quel plaidoyer. L’élan est collectif autant qu’individuel, et c’est l’ampleur du monde qui parle dans une gamme de contrastes entre le noir et de blanc. Il saisit et renvoie à l’idée d’une vastité.

Devant ces loups, ces sarments, ces chèvres, ces pins ou encore ces chemins libérés par l’imaginaire d’Astrid de La Forest – et imprimés avec le savoir-faire de Raymond Meyer à Lausanne – on valse entre le naturel et l’étrangeté. Pour le commissaire de l’exposition, Florian Rodari, l’artiste n’est pas dans la transcription directe, plutôt dans l’écoute de ce qu’elle voit. «L’art, ajoute-t-elle, c’est ma manière d’être face au monde. Une grande partie de l’art, aujourd’hui, est contre le monde.»

Dans la ménagerie fantastique d’Oskar Kokoschka

1 / 4 Oskar Kokoschka a toujours été intéressé par les animaux. L’exposition dévoile cet intérêt à travers ses œuvres papier. Julien Gremaud/Musée Jenisch

Dans ces lions, tortues, chiens, poissons, perroquets, vaches – la liste des animaux peints ou dessinés par Oskar Kokoschka est sans fond –, il y a quelque chose de fabuleux. De libératoire. Et dieu sait si l’épique ou le fantastique ne sont pas vraiment les premiers ressorts prêtés à l’artiste autrichien (1886-1980), monté au combat contre l’ignominie guerrière avec des assauts de couleurs et autres éclats expressifs! Pourtant, quand un singe a pris la place du peintre devant son chevalet, lorsque deux grenouilles se bécotent, lorsqu’une biche semble prise au piège par deux loups, on cherche la morale de l’histoire.

«L’animal est un thème fondamental pour Kokoschka, depuis ses jeunes années.» Aglaja Kempf, conservatrice de la Fondation Oskar Kokoschka à Vevey

Ce n’est pas la première fois que l’espace dédié en permanence à l’expressionniste, mort à Montreux et dont une part très significative de l’œuvre est conservée au Musée Jenisch, casse l’image d’une esthétique pas toujours facile d’approche. On a déjà vu les chevaux de Kokoschka, ses voyages, son arcadie. Se mettre au vert pour l’été, comme le reste du musée, était donc une belle occasion pour Aglaja Kempf, la conservatrice de la Fondation Oskar Kokoschka, de recomposer la ménagerie du peintre.

Ailleurs dans le canton Afficher plus En plus des expositions en plein air (Bex&Arts et L’Art au fil du Talent à voir jusqu’au 24 sept), l’agenda vaudois conserve toute son épaisseur, été ou pas. Le Musée Eugène Burnand à Moudon regarde la grande guerre dans les yeux grâce à la célèbre galerie de portraits du peintre (jusqu’au 29 oct). La peinture, toujours… c’est au CACY à Yverdon (jusqu’au 27 août) avec des artistes qui en ont invité d’autres pour célébrer ce médium. À Morges, le Musée Alexis Forel exhale le goût de peindre de Jacqueline Oyex (jusqu’au 13 août) et la Maison du dessin de presse est à la plage avec Tignous (jusqu’au 22 oct). Du dessin encore au Musée national suisse à Prangins avec ces bédéastes inspirées par la vie de Château (jusqu’au 24 sept). Au château d’Oron (jusqu’au 30 sept), il n’est pas question de princesses avec Peggy Jault, mais d’une autre lecture de l’histoire. À l’est du canton, la Maison Visinand à Montreux pétille avec les affiches pop d’Alexandre Guhl (jusqu’au 23 juillet) alors que l’Espace Graffenried fête ses cinq ans d’existence à Aigle en montrant les collections de la ville (jusqu’au 10 sept).

«L’animal est un thème fondamental depuis ses jeunes années, appuie-t-elle. Il est même emblématique de ce qu’il est. De ce peintre, l’un des premiers, à avoir fait poser ses modèles en mouvement. Et à traduire la force des expressions par des couleurs. Regardez ce pic-vert, il a l’air si vivant… pourtant l’animal peint était mort.»

Ailleurs en Suisse Afficher plus Valais: L’heure est fauve à la Fondation Gianadda dans une démonstration de couleurs pures notamment signée Matisse, Manguin, Derain ou encore Vlaminck, une expo (jusqu’au 21 janv) montée avec le Musée d’art moderne de Paris. À Lens (jusqu’au 12 nov) dans «Interstellaire», la Fondation Opale prend l’univers comme mesure et l’art aborigène contemporain comme miroir. Genève: La discrétion de rigueur entre 1850 et 1950 ne voile pas totalement les amours masculines racontées en 400 photos au Musée Rath (jusqu’au 24 sept). Dans la campagne, à Jussy, le château viticole du Crest vient d’ouvrir les portes de sa collection privée dédiée aux peintres genevois et Hodler en fait partie. Bâle: L’expo d’un Basquiat inédit à la Fondation Beyeler fait partie des événements de l’été mais elle offre l’opportunité de découvrir dans les mêmes murs, l’art coup de poing de Doris Salcedo.

Zurich: L’art du fil, tissé et noué, de la Japonaise Chiaru Shiota architecture d’autres réalités à la Haus Konstructiv (jusqu’au 10 sept) montrant le chemin vers des états imaginaires.

Florence Millioud a rejoint la rubrique culturelle en 2011 par passion pour les gens de culture, après avoir couvert dès 1994 la politique et l'économie locales. Historienne de l'art, elle collabore à la rédaction de catalogues d'exposition et d'ouvrages monographiques sur des artistes. Plus d'infos

