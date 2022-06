Morts au Qatar – Au Népal, des vies brisées par la Coupe du monde 2022 Des centaines de travailleurs népalais ont péri sur les chantiers de l’émirat, laissant des familles endeuillées et sans ressources. Des ONG exigent des compensations de la FIFA. Sebastian Castelier et Quentin Muller - Région de Siraha (Népal)

Les funérailles de Kripal Mandal, travailleur népalais mort au Qatar, à l’âge de 38 ans. Sa disparition laisse sa femme et leurs cinq enfants démunis face à la misère économique. Ghodhans, Népal, 5 mars 2022. SEBASTIAN CASTELIER

«Laisser un héritage», telle est la mission affichée de la Coupe du monde 2022. À plus de 3000 kilomètres des stades qataris, dans le village népalais de Ghodhans, le legs promis sent la mort. Manju Devi Mandal crie sa détresse: «J’ai perdu mon mari, je n’ai plus rien.»