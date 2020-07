Films fantastiques – Au NIFFF, on frissonne d’horreur depuis son salon Cinq jours après son lancement, l’édition «hors série» du festival neuchâtelois réussit son transfert sur internet. À suivre jusqu’au 11 juillet. Fabrice Gottraux

«Blood Machines» de Seth Ickerman, à voir au NIFFF jusqu’au 11 juillet en restant chez soi. DR

Des engins spatiaux crevant l’azur dans un éclat de couleurs bleu, rouge et vert pétant: c’est «Blood Machines», du Français Seth Ickerman, ou les aventures à vitesse supraluminique de deux chasseurs sur la piste d’une intelligence à la plastique de rêve. Des cris, du sang, les corps suffocant sous la glace des fjords norvégiens. «Breaking Surface» du Suédois Joachim Hedén narre la déroute horrifique de deux femmes piégées sous la surface dans leurs combinaisons de plongée. Faut-il évoquer encore «Av The Hunt» du réalisateur stambouliote Emre Akay, une chasse encore, mais dans le monde bien réel de la Turquie contemporaine: suant, saignant et trébuchant devant la mort qui la course, une jeune femme fuit la vengeance de ses pairs.

Glaçant, le programme du 20e Neuchâtel International Fantastic Film Festival. Tout autant qu’explosif, déroutant, inquiétant et subversif. Ici, les domaines du fantastique, de la science-fiction, de l’horreur comme du film noir nourrissent une fois encore la manifestation. Si la pandémie a fait son œuvre, obligeant les organisateurs à se passer des salles de cinéma, le cinéma à proprement parler en revanche reste au cœur de l’événement. À cette différence près que, cette fois, le public frissonnera sans décoller de son salon.

Mille personnes maximum par film

Ainsi va le NIFFF depuis le 3 juillet. Tous les films sont diffusés en ligne, disponibles en continu pour le visionnage individuel durant toute la durée du festival, dernière journée samedi 11 juillet. Soit en achetant un abonnement – la tendance forte parmi le public de cette livraison servie à domicile – soit en payant un film à la fois. Pareille offre entend reproduire les conditions habituelles de la manifestation, indique son responsable pour la presse, Bastien Bento.

«De la même manière que les salles «en dur» gardent une capacité d’accueil limitée, l’accès via internet à chaque film est lui aussi limité, dans ce cas à 1000 personnes maximum.» Le porte-parole du NIFFF de noter l’attrait que suscite une telle offre: «L’engagement du public est bon. Quand bien même le cadre est totalement nouveau.»

«La NIFFF TV offre en replay ses entretiens avec des personnalités du cinéma»

Aperçu du plateau de tournage de la NIFFF TV, qui propose ses émissions en ligne. Miguel Buenp

Autre proposition captivante sur la Toile, la NIFFF TV. Le canal maison offre un nombre croissant d’analyses et d’entretiens captés en duplex ou en plateau. Compter notamment avec les interventions du réalisateur Olivier Babinet, accompagné de son acteur Gustav Kervern pour le film «Poissonsexe», comme celle de Luca Guadagnino, qui signait en 2018 le remake du «Suspiria» de Dario Argento. Tout ceci reste accessible d’un clic et devrait figurer sur le site du festival pour un temps illimité.