Pas plus de dix pour les Fêtes

Les familles ne sont pas censées se réunir à plus de dix personnes (enfants compris)et deux ménages.

Se retrouver avec une prune sous le sapin. C’est la crainte des familles nombreuses qui, malgré la limite fixée à 10 par le Conseil fédéral, ont décidé de passer Noël ensemble. La crainte? La trouille, même. Au téléphone, plusieurs d’entre elles évoquent leurs stratégies pour éviter de se faire dénoncer à la police: parquer à distance respectable, entrer par la porte arrière ou encore éviter le fumoir au balcon. Mais aucune n’a souhaité apparaître dans le journal, sous quelle forme que ce soit. C’est dire.

«Bien sûr qu’on était en tort, mais dans la balance de la journée, on a fait plus de positif que de mal. Après, la police a fait son boulot. On les appelle, ils viennent.»

Jean-François Guex, vice-syndic de La Chaux (VD)