Covid-19 – Au nom du lien, Cité Seniors s’invite chez les aînés L’antenne dédiée aux seniors propose une série d’émissions diffusées sur Léman bleu pour valoriser son offre d’activités en ligne. Et rompre la solitude. Laurence Bezaguet Grobet

Des cours de sport spécifiquement déstinés aux seniors sont notamment disponibles sur Leman Bleu. @Leman Bleu

Pour pallier la fermeture temporaire de ses locaux, Cité Seniors – l’antenne de la Ville de Genève dédiée aux aînés – propose une série d’activités en ligne gratuites, sous la bannière de «Cité seniors s’invite chez vous». Objectif: lutter contre l’isolement ressenti par certaines personnes âgées, en ces temps de pandémie.

«Par l’intermédiaire de «Cité Seniors s’invite chez vous», le lien est maintenu et nous essayons de combattre une forme de déprime qui touche plus durement le public aîné durant la crise sanitaire», relève Christina Kitsos, magistrate en charge du Département de la cohésion sociale et de la solidarité.

Rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis à 10h30 sur Léman Bleu pour découvrir un programme éclectique où chacun trouvera de quoi satisfaire ses intérêts. Au programme vendredi: cours de Zumba Gold avec Raquel Pinazo Torres. Puis, lundi: «L’Internet des objets» avec François Epars, formateur chez naxoo.